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桃園亞旭新冠群聚案 下午萬人回園區採檢
桃機疫情持續擴大，昨天中央流行疫情指揮中心公布桃園大園區遠雄自由貿易港區亞旭電腦，今天本籍員工及移工累計70人確診，採檢也在下午1時30分許陸續搭建好，也有許多人開始排隊。
前進指揮所指揮官王必勝稍早在機場說明，確診者有接觸到其他廠員工，因此宣布加值園區內約30家工廠預防性停工，也設置採檢站在亞旭電腦所在A、B棟大樓間，供加值區內各工廠員工約萬人採檢。
下午1時30分後，就陸續有本國籍及外籍移工回來採檢，整個加值區內約有萬人；有採檢完的廠區員工指出，跟亞旭同棟大樓不同層，昨天公司已要求快篩，為了安全起見，今天又召集大家回來採檢一次，不過公司相當嚴謹，因自己住在中壢，周一也快篩過，大嘆吃不消，但還是會緊張，因為同大樓都是共用電梯。
也有他家公司員工說，自己早早就到，想趕快採檢完回家，多多少少都會害怕。
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