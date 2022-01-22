新北年貨大街21日起連續三天盛大開市 一站式購物搶攻春節商機

文 / 新北市政府經濟發展局 提供

新北年貨大街21日起連續三天，活動熱鬧不間斷。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
新北年貨大街21日起連續三天，活動熱鬧不間斷。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

年貨採買好康報虎哩哉！新北市年貨大街自21日起連續三天，在新北市民廣場熱鬧登場。今年以「福虎生風 青春購力」為主軸，規劃「青春山海線」、「特色伴手禮」、「年貨名菜」以及「迎春招財」等四大主題，共募集80個特色攤位，一站式滿足採買年貨需求。此外，新北市政府攜手金山財神廟，參加擲骰子活動，就有機會獲得限量過爐的開運發財金以及發財水，祈求市民朋友在虎年都可以一切平安順遂！

新北年貨大街募集80個特色攤位，規劃四大主題，歡迎民眾前往採購年節商品。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
新北年貨大街募集80個特色攤位，規劃四大主題，歡迎民眾前往採購年節商品。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

經發局長何怡明表示，2021年大家都辛苦了，再過不久即將迎向新的一年！活動會場設置了長達9米的背板，設計包含了這次有展示並展售的「青春山海線」聯名商品、嚴選的「新北友好品」伴手禮，更藏有阿嬤的迷人香味~明星花露水、明星商品三口幸福-威士忌馬卡龍等細節等你來發現。現場另規劃有知名印度、印尼、緬甸、馬來西亞等異國料理美食，讓民眾以料理體驗東南亞文化；此外，更架設主題區，展現青春山海線近年市府輔導成效，以及經濟發展成果。盼民眾前往採買年節商品增添喜氣之餘，同時了解北海岸、東北角迷人之處，吸引更多民眾至青春山海線遊憩，並認識新北市的政策推動。

新北年貨大街今年除了有4大年貨主題外，也與知名虎爺插畫家PAPARAYA聯名，推出虎爺打卡牆與系列作品，市民廣場隨處可見可愛虎爺蹤跡。活動期間只要在市集展售攤位消費不限金額，就可以免費兌換虎爺口罩乙個，喜愛虎爺的好朋友，可千萬不能錯過！

除此之外，3天的活動內容豐富不間斷，推出「擲筊迎好運」、「財神大買家」、「好運一把抓」、「抽獎樂翻天」、「消費滿千送百抵用券」、「數位支付加碼抽」以及「青春山海線 闖關尋寶趣」等。民眾參加擲筊迎好運，只要擲到偶數，就可獲得限量金山財神廟的「壹圓美夢發財金」與「淨心開運水」；財神大買家推出一元競標以及限時搶購等破盤優惠商品；好運一把抓，消費滿300元即可免費抓糖；抽獎樂翻天，消費滿500可兌換摸彩券1張，累計消費滿1000元可兌換2張，每日活動結束前，將抽出燒烤變頻微波爐、青春山海線雙人遊程套票、郵政禮券等大獎；在新北年貨大街展售攤位，消費滿千就送百元現金抵用券，限量只有500名!

1月21-23日至2022新北年貨大街，消費滿500元即可兌換摸彩券一張。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
1月21-23日至2022新北年貨大街，消費滿500元即可兌換摸彩券一張。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

另外，年貨大街的所有市集攤位皆可使用行動支付，消費滿100元就可獲得1點，集滿3點可以兌換一幅名家揮毫贈春聯，集滿5點可參加數位支付加碼好禮抽獎，壹仟元春節大禮包、伍購厚春節大禮包、百元福袋等好禮送給你。不容錯過的，還有「青春山海線 闖關尋寶趣」，只要成功闖關「青春闖關樂」與「山海尋寶趣」兩大主題關卡，集滿5點，就可以獲得青春山海線限定商品唷！

新北年貨大街活動期間，將落實實聯制、量測體溫、戴口罩、容留管控等相關防疫措施。 圖／新北市政府經濟發展局 提供
新北年貨大街活動期間，將落實實聯制、量測體溫、戴口罩、容留管控等相關防疫措施。 圖／新北市政府經濟發展局 提供

經發局補充，新北年貨大街的市集攤位都可使用新北加倍券，歡迎大家持加倍券至新北年貨大街採買年節商品。因應國內疫情升溫，新北年貨大街將落實實聯制，活動現場不開放試吃試喝，民眾必須確實戴好口罩以及遵循防疫規範，共同圍堵疫情擴散。活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

(新北市政府經濟發展局 廣告)

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