影／打滿30萬人次 台大醫院曝民眾第3劑選擇偏好

北京市也將投入養老服務時間銀行行列。年滿18歲市民經培訓後成為志願者，每服務1小時可獲得1個「時間幣」，年滿60歲後，可兌換同等時長養老服務，供自己或直系血親使用。身心健康長者也可透過為老志願服務，積攢時間幣，以備不時之需；同時，鼓勵志願者捐贈時間幣，給急需社會救助的特殊族群，實現二次公益。時間幣不可兌現或兌換其他物質。6月1日開始實施。

2022-01-20 15:33