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影／打滿30萬人次 台大醫院曝民眾第3劑選擇偏好

攝影中心 / 記者林澔一／台北即時報導
台大醫院從去年3月開始施打疫苗，劉先生是到台大醫院接種疫苗的第30萬人次。記者林澔一／攝影
台大醫院從去年3月開始施打疫苗，劉先生是到台大醫院接種疫苗的第30萬人次。記者林澔一／攝影

台大醫院從去年3月開始施打疫苗，今天突破30萬人次。上午特別頒贈紀念品給第30萬人次的劉先生與其夫人。

第三劑追加劑開放至今，台大醫院已經為3萬2851人施打第三劑疫苗。醫院統計第三劑77.6%民眾選擇莫德納、17.7%打BNT、4.7%選擇高端疫苗。前兩劑皆接種AZ疫苗者，有3/4第三劑選擇打莫德納，除了AZ疫苗外，而前兩劑接種莫德納、BNT、高端的民眾，有超過半數民眾都選擇同種類疫苗作為第三劑。

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