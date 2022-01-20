防非洲豬瘟擬修法管郵包 陳吉仲批邱臣遠為作秀而批評

春節將至，民眾黨立委邱臣遠今表示，境外寄來台灣的郵包檢出非洲豬瘟陽性比率高，認為農委會宣傳不力。農委會主委陳吉仲說，不需要為了作秀而刻意批評，農委會、勞動部、移民署長期都在宣導，過年前也會修法，對違規肉製品郵包的收件人、寄件人祭出更多管制。

邱臣遠今天舉辦記者會表示，今年1月1日至9日，邊境就檢出30件豬瘟病毒核酸，其中5件為陽性，比例高達16%，農委會每年花數千萬元在非洲豬瘟行銷，但成效不彰，如家畜衛生試驗所網站的「我國超前部署準備情形」頁面中，最新資訊竟停在2019年，令人懷疑政府是否還活在過去。

陳吉仲今天出席農委會記者會，說明春節期間國內農漁畜產品的供應狀況。

他針對邱臣遠批評農委會，陳吉仲會後受訪表示，家衛所是負責檢驗的試驗單位，執行才是防檢局，非洲豬瘟等相關宣導網站以防檢局為主，「很多立委包括邱臣遠要具體了解，非洲豬瘟防守很辛苦，如果資訊不夠，希望可以直接跟我或跟農委會來要，不是隨便開個記者會，抹煞跨部會的辛苦工作人員」。

陳吉仲批評，邱臣遠聲稱政府沒有對新住民或移工宣導，但去年8月有一波越南非洲豬瘟陽性病毒的豬肉製品進入台灣時，移民署已經針對新住民、勞動部針對外籍移工大力宣導過，最近有來自泰國的非洲豬瘟陽性病毒豬肉製品，勞動部長許銘春「跟我通好多次電話」，也立即呼籲外籍移工注意，「報紙都有報，他竟然說我們都沒宣傳，嚴重抹煞跨部會同仁的辛苦」。

陳吉仲說，最近他到台北及台南郵包中心視察，關務署都透過X光機掃描郵包，依照風險高低分級，現在還有「最高風險」郵包，只要來自中國、港澳、越南、泰國等有非洲豬瘟的國家就列入最高風險，每一包都加強檢驗，「他（邱臣遠）不需要、也不必在這時為了作秀直接批評，完全不是事實，農委會無法接受」。

為阻絕非洲豬瘟郵包入境，陳吉仲表示，將修法加強防堵，若查到非洲豬瘟陽性病毒豬肉製品的郵包，將直接銷毀、不會退運，也會給予寄件者相關通知，如果寄件者再犯，未來入境台灣時甚至將會考慮施予相關罰則。

陳吉仲說，也會要求收件者填寫相關資料，釐清該名收件者是否知情郵包內容物，以及確認郵包來源究竟是來自家人、網路或商店訂購等管道，透過這些方式阻絕郵包跟快遞繼續出現豬肉製品，預計過年前就可以公布修法草案。