【2022新春出遊攻略】 交通部觀光局精選21條國旅遊程 大眾運輸Fun心搭 單車玩騎全台

春節9天連假想上哪兒玩?為了讓民眾在防疫的同時仍能自在出遊，交通部觀光局特別推出2022國旅攻略，推薦21條分布在北、中、南、東國家風景區範圍、避開人潮的安心旅遊路線，與山海為伍，來個久違的放鬆之旅。

春節連假避開人潮，出遊更輕鬆。圖為基隆外木山情人湖濱海大道彷彿置身仙境。 圖／交通部觀光局提供

必訪網美打卡景點、老街漫遊散策

無論是到東北角壯圍沙丘旅遊服務區網美打卡景點一日遊、金山萬里新春祈福泡湯，或是漫遊東海岸、穿越花東武陵綠色隧道，都能細品台灣的絕美風光；也可藉由花東縱谷卓樂部落文化導覽、長濱老街古蹟巡禮、前進雙濱高山森林基地，來場人文慢旅，感受台灣在地文化底蘊。

南投猴探井天空之橋有如掛在八卦山脈上的迷人微笑，遠望彰化平原。 圖／交通部觀光局提供

寓教於樂最chill，原民文化刷新眼界

喜歡邊玩邊學的深度文化之旅?彰化就是愛荔枝樂園、南庄瓦祿產業文化館、梅山太和茶屋體驗、七股潟湖鹽山，都保證好玩、好拍，而且還可以刷新眼界。西拉雅、茂林擁有大自然慷慨餽贈的美景和珍貴的原民文化寶藏，到此一遊不僅能感受鄉土野趣，更能在歷史留下的印記間穿梭，串連起人與土地的情感。

茂林風景區十八羅漢山奇特山型有如十八羅漢而得名。 圖／交通部觀光局提供

西拉雅風景區的碧雲寺夕陽美景壯闊迷人。 圖／交通部觀光局提供

16條自行車推薦路線，探索未知秘境

此外，為鼓勵大家一起騎乘自行車，以更休閒、更環保的低碳旅遊方式，用不同的漫遊速度來深度體驗臺灣，交通部觀光局推薦16條多元自行車路線，讓民眾盡情騎著自行車馳騁於美景與微風之中，不論你要休閒輕鬆玩、或是想挑戰自我，這裡通通有！騎車之餘還可走訪沿途景點小鎮，發掘在地美食，一邊健身一邊陶醉於文化洗禮之中。連假期間還可參加「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」活動，騎車完成指定任務即可獲得限量專屬紀念認證勳章，還有抽大獎等著你。(請參閱2022 多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動辦法)

舊草嶺隧道自行車道追風享受福隆濱海小鎮悠閒風情。 圖／交通部觀光局提供

長青自行車道從田中森林公園到橫山出口總長7100公尺而名「7100路線」，綠蔭遮蔽處坡度緩和，也有多處陡坡挑戰體力耐力。 圖／交通部觀光局提供

萬金自行車道。 圖／交通部觀光局提供

峨嵋湖自行車道。 圖／交通部觀光局提供

台灣好行x台灣觀巴 自在玩Fun心搭

春節出遊返鄉車潮多，搭乘大眾運輸，免找停車位最輕鬆。61條便利x平價x輕鬆x低碳的「台灣好行」景點接駁公車，共發行130組結合景點門票等多元超值套票，其中44條持電子票證享50%優惠；而旅行社推出的90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，1~4人即可成行、具多元主題、專人深度導覽及定期出發等特點，現在配合五倍券及國旅券又享有「滿千送200」優惠活動。相關資訊可至台灣好行及台灣觀巴網站查詢。更多資訊請參閱111年交通部觀光局春節連續假期交通疏導及觀光資訊。

春節連假持電子票證搭乘台灣好行，即享客運票價5折優惠。 圖／交通部觀光局提供

「台灣觀巴」套裝旅遊行程1至4人即可成行，還有「滿千送200」優惠。 圖／交通部觀光局提供

防疫做好做滿，你開心我安心

雖然好山好水好放鬆，但抗疫尚未結束，全民仍須努力。開心旅遊之餘，防疫措施也要做好做滿，除了落實「實聯制」，更要勤洗手、全程戴口罩，防疫從個人做起，你開心我安心。

觀光局精選21條建議遊程暨16條自行車旅遊路線，讓民眾嚴謹防疫同時能自在出遊。 圖／交通部觀光局提供

觀光局精選21條建議遊程暨16條自行車旅遊路線，讓民眾嚴謹防疫同時能自在出遊。 圖／交通部觀光局提供

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