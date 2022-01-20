入境肉製品非洲豬瘟陽性率16% 立委批農委會宣傳成效差

春節前往往是快遞貨品旺季，民眾黨立委邱臣遠今舉行記者會指出，由於疫情關係，境外寄肉製品來台的情況比往年更多，但從今年1月1日至9日，邊境就檢出30件豬瘟病毒核酸，其中5件為陽性，比例高達16%，而農委會每年花在防堵非洲豬瘟的行銷經費高達數千萬元，宣傳成效卻不彰，應針對新住民、跨境平台業者及養豬業等重點宣傳。

邱臣遠指出，根據行政院農委動植物防疫檢疫局統計，去年從郵包中查獲的豬肉製品統計件數高達763件，是2020年422件、2019年494件的1.8及1.5倍，另據關務署統計，每年農曆年前3個月都是快遞貨品旺季，去年11月至12月的快遞貨品份數更衝到近600萬份，比平常月份多60萬份以上。

其中以非洲豬瘟的陽性比例而言，2020年共有421件肉品檢出非洲豬瘟病毒核酸，44件為陽性，比例約10%；2021年則檢出388件，35件陽性，陽性率約為9%；但今年短短9天時間，就檢出30件豬瘟病毒核酸，其中5件為陽性，比例高達16%，顯見全球非洲豬瘟延燒、快遞郵包寄送肉製品回台數量爆增的情況下，台灣被入侵的風險與日俱增。

邱臣遠表示，農委會每年花在非洲豬瘟的行銷經費分別為2019年7530萬元、2020年4780萬元及2021年約8000萬元，而今年則編列預算5562萬元，但成效卻不彰，在「非洲豬瘟」相關網站設置更狀況連連，如家畜衛生試驗所網站的「我國超前部署準備情形」頁面中，最新資訊竟停在2019年，防檢局非洲豬瘟專區的「各地方縣市防疫資訊揭露情形」也僅列出8縣市，令人懷疑政府機關是否還活在過去，並讓人質疑中央與地方在防範豬瘟未能有效連結。

邱臣遠呼籲，台灣和日本是亞洲碩果僅存未成為非洲豬瘟疫區的國家，農曆春節將至，政府除了要加強境外包裹及旅客行李檢查外，也要注意國內違法廚餘養豬的查緝，並針對外籍移工及新住民做重點宣導，同時與地方縣市政府做好聯繫互助，才能守住台灣成為非疫家園。