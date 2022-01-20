臺大推出「NTU AR」 邀請校友返校學習

「校友學習帳戶」首部曲正式啟動

圖／國立臺灣大學進修推廣學院提供

國立臺灣大學近年來推動符合學習者需求的「未來大學」計畫，其中由進修推廣學院推動「NTU AR」校友返校學習專案，「A」代表「校友」(Alumni)，「R」則是「返校及充電」(Return and Recharge)，代表校友返校學習充電。111年1月15日起推出「校友學習帳戶」首部曲 -提供校友「課程許願池」、「隨班附讀」、「免費線上課程」等三個學習專區，即是以校友需求出發，提供終身學習的途徑，期望能藉由校友、在校生、學校三方的鏈結來活絡校友學習網絡並且縮短產學落差。

「課程許願池」提供多元課程選單，校友可許下希望修讀的課程願望，臺大將從中擇選開辦，目前已針對較受歡迎的課程，如財報分析、績效管理、資料視覺化、大數據與商業分析等課程優先開辦;「隨班附讀」則是精選臺大數十門學分課程供各界選讀，有興趣者可於2月7日前報名，審查通過並完成註冊後，即可自2月下旬起與臺大在校學生共同上課，臺大校友更得享第一門課程完全免費及第二門(含)以上半價之特別優惠。此外，在歷經疫情衝擊後，線上學習打破教學與學習的疆界，儼然已成為現今學習趨勢，因此，該專案特別精選臺大各單位開設之線上課程於2月15日起陸續推出，臺大校友只要註冊成為進修推廣學院會員並完成臺大校友身份驗證，即可修讀「免費線上課程」。未來，「校友學習帳戶」亦將紀錄校友修讀進修推廣學院開辦之各項課程，隨時提供校友查詢與檢視個人的學習歷程。

在學校學習的時光，應該是我們人生旅程中一段單純、有趣、欣喜的時光，學習，總能在忙碌壓力的生活下與須要心靈慰藉時，讓我們得以找回平靜的思緒。臺大提供校友多項優質且免費或優惠的實體與線上跨域課程。您心動了嗎?想了解更多，請上【臺大推廣教育網】或電洽(02)2362-0502查詢。