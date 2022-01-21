「逾越節」的真實意義是什麼?新天地教會重現「逾越節實況」

「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（以下簡稱「新天地教會」）李萬熙總會長於1月14日透過YouTube頻道講述逾越節的真意，呼應啟示錄預言的成就；並於1月16日進行逾越節紀念禮拜，闡述新約聖經耶穌在逾越節晚上設立新約的意義，呼籲會友當一同紀念逾越節，禮拜視頻也於YouTube上公開。

「新天地教會」於1月16日進行逾越節紀念禮拜，於YouTube頻道公開。 圖／新天地教會提供

官方YouTube頻道公開逾越節紀念禮拜

「新天地教會」繼《啟示錄》講座以後，在官方YouTube頻道接續播放《天國奧秘比喻及實狀見證》講座，並進一步公開逾越節紀念禮拜。為了使大眾領受聖經預言所成就的事實，並敦促會友一同參與教會事工，李萬熙總會長在這次講道中分享了逾越節的真意，被視爲新約聖經的核心。

李總會長表示，「摩西時代的逾越節並不是結束。如新約《路加福音》22章20節所記載，耶穌在逾越節晚上立了新約。按照約定，逾越節在如今出現。」李總會長重申逾越節不是舊約的節期，現在的逾越節是耶穌的應許成就。」

根據聖經《約翰福音》14章，耶穌說自己離開原是為了預備地方，若預備好了就必再來。立新約時，耶穌又提到，「不再吃這筵席，直到成就在神的國裏。」也就是說，在摩西時代，神說人若吃了羔羊的血和肉就不會死，還能得救。如今，唯獨擁有耶穌的血和肉才能得救，若沒有就會死。按照耶穌所立的新約，並非簡單說相信或得救就可以，信徒還必須知道，如何透過逾越節羔羊的血和肉來得到救恩。

李萬熙總會長分享逾越節的真意，被視為新約聖經的核心。 圖／新天地教會提供

揭開《啟示錄》和12支派的奧秘

聖經最末章《啟示錄》1章5-6節、5章9-10節也都記載著，2000多年前的逾越節晚上，耶穌親自以肉和血與祂的子民立下的神聖的約定。耶穌的血使祂的百姓脫離罪惡，更將百姓贖回，叫他們成為神的國民和祭司。李總萬長解釋，「若我們屬於神，就不需要『用這血買來』。就是因為我們原本不屬神，所以才要『用這血買來』作神的國民和祭司。這是耶穌在逾越節晚上所說的話，也是在神的國成就時將要發生的事。」

「為了《啟示錄》成就時將出現的12支派祭司長們，耶穌初臨時流下了血，喝這血的人就是祭司長們。」李總萬長強調，如今所有相信耶穌的人都要領悟並遵守新約《啟示錄》。他也進一步闡述聖經中救恩路徑的全貌，即耶穌來到地上播撒神的種子（太13章），收割從這種子所生之人，其後用神的圖章即話語印記，讓他們成為神的國度與祭司。

有鑑於此，李總萬長重申每個人都應該遵守新約，他表示「現今的逾越節是按照啟示錄所成就，也是神和耶穌所盼望的，完成神的國度和12支派所需要的血，正是耶穌初臨時所約定的逾越節的血。在這一切約定成就後，神將來到這裡！」

李總萬長重申每個人都應該遵守新約。 圖／新天地教會提供

如今，12支派長向全球民衆吹響了《啟示錄》全卷的號角，「新天地教會」的話語講座將持續進行，包括宣教中心的初級課程以及其他課程。透過這次逾越節紀念禮拜，期盼能讓大眾更明白逾越節的含義，了解耶穌的血和肉所帶來的救贖，希望所有相信神的家人都能領悟現代逾越節的真意並參與其中。