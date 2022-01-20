國營企業「被拜託」認購2億元！創下鳳梨釋迦網路聲量最高峰

image source:農糧署

文/朱涵瑜

農曆過年前，台灣的鳳梨釋迦正值產季，外銷出現困難，內銷產量又過剩，農糧署發出一紙公文，抱著謙卑、懇求的拜託態度，希望國營事業體系能幫助農友們，傳出目前認購金額可能會達到2億元。台灣的鳳梨釋迦，從2021年中秋節前夕到現在農曆過年前，已經數度登上新聞版面，成為熱議話題，這回的「國營事業單位採購案」是否又創造出另一波話題熱度？

「遭禁輸入、產銷國家隊出擊」 鳳梨釋迦產量過剩、銷陸難屢創聲量高峰！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/21~2022/01/18）統計調查，近三個月來，台灣鳳梨釋迦的產銷議題至少創出5~6波明顯的高點，其中討論度最高的就是這一回國營事業認購2億元事件，1月18日消息傳出後，單日聲量達到3,2381筆，網友除了討論產銷失衡、中國禁止輸入之外，同時也有不少企業，直接在粉專上宣布已經認購多少數量，都引起相當多的回應與討論。

聲量第二高為則為2021年11月23，當時鳳梨釋迦遭中國禁止輸入，陳吉仲批評對岸使用不符合國際的規定；另外，第三高峰為陳吉仲回應1.5萬公噸鳳梨釋迦怎麼辦？以及第四名的鳳梨釋迦國家隊出擊等等，似乎全部都與產銷、兩岸政治議題有關連。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「要求認購、政府無能、基層反彈」 入榜網路熱門關鍵字



進一步探討「鳳梨釋迦國營事業採購案」，網路熱門關鍵字最大筆除了中國、大陸、禁止進口、暫停進口之外，政府無能、要求認購、強迫採購、中油、基層反彈等等也都在熱門關鍵榜單中。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月21日至2022年01月18日。



























