快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

國營企業「被拜託」認購2億元！創下鳳梨釋迦網路聲量最高峰

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:農糧署

文/朱涵瑜

農曆過年前，台灣的鳳梨釋迦正值產季，外銷出現困難，內銷產量又過剩，農糧署發出一紙公文，抱著謙卑、懇求的拜託態度，希望國營事業體系能幫助農友們，傳出目前認購金額可能會達到2億元。台灣的鳳梨釋迦，從2021年中秋節前夕到現在農曆過年前，已經數度登上新聞版面，成為熱議話題，這回的「國營事業單位採購案」是否又創造出另一波話題熱度？

「遭禁輸入、產銷國家隊出擊」 鳳梨釋迦產量過剩、銷陸難屢創聲量高峰！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/21~2022/01/18）統計調查，近三個月來，台灣鳳梨釋迦的產銷議題至少創出5~6波明顯的高點，其中討論度最高的就是這一回國營事業認購2億元事件，1月18日消息傳出後，單日聲量達到3,2381筆，網友除了討論產銷失衡、中國禁止輸入之外，同時也有不少企業，直接在粉專上宣布已經認購多少數量，都引起相當多的回應與討論。

聲量第二高為則為2021年11月23，當時鳳梨釋迦遭中國禁止輸入，陳吉仲批評對岸使用不符合國際的規定；另外，第三高峰為陳吉仲回應1.5萬公噸鳳梨釋迦怎麼辦？以及第四名的鳳梨釋迦國家隊出擊等等，似乎全部都與產銷、兩岸政治議題有關連。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「要求認購、政府無能、基層反彈」  入榜網路熱門關鍵字

進一步探討「鳳梨釋迦國營事業採購案」，網路熱門關鍵字最大筆除了中國、大陸、禁止進口、暫停進口之外，政府無能、要求認購、強迫採購、中油、基層反彈等等也都在熱門關鍵榜單中。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

延伸閱讀

發文迫國營事業認購2億元鳳梨釋迦？農糧署長胡忠一：是謙卑懇求

防酒駕新招！高雄警成「螢火蟲」LED背包宣導 網友問：有效嗎

五款疫苗好感度大比拚！莫德納居冠、高端倒數第2、聯亞吊車尾

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月21日至2022年01月18日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鳳梨釋迦』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。









鳳梨釋迦 農糧署

延伸閱讀

春節送禮鳳梨釋迦訂逾1千公噸 陳吉仲貼文感謝

影／台中果菜批發市場530坪冷鍊動土 力拚年底完工

台中果菜市場冷鏈工程動土 陳吉仲：有利大量外銷

國營事業認購鳳梨釋迦被批當倉庫 陳吉仲：感謝他們

相關新聞

強化著作權 政院修法 重大非法數位盜版、散布改列公訴

為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院會今日通過經濟部擬具「著作權法部分條文修正草案」及「商標法部分條文修...

國營企業「被拜託」認購2億元！創下鳳梨釋迦網路聲量最高峰

台灣的鳳梨釋迦，從2021年中秋節前夕到現在農曆過年前，已經數度登上新聞版面，成為熱議話題，這回的「國營事業單位採購案」是否又創造出另一波話題熱度？

夜減用電提前3月上路 鄭照新：反核信眾別再折騰台灣

台灣用電吃緊，台電近日發出公告，宣告原本5月才要上路的「計畫性減少用電措施-彈性夜減型」，將提前到3月上路，並一路實施到...

教材與時俱進貼近公務實需 文官學院：即學即用升級

考試院今召開會議，保訓會以「公務人員各項法定訓練教材研編與精進情形」為題進行專案報告，說明法定訓練教材研編內涵、特色及未...

【午間快報】學測明登場 今下午看考場／拜登直言「俄羅斯將入侵烏克蘭」

•11萬6465人報名的111學年度學科能力測驗，明起至23日周日一連3天登場，因本土疫情升溫，無論考生實際應考日程，查看試場皆於今天下午2時至4時內前往。進入考（分）區時，均須配合量溫並配戴口罩，經量溫有發燒情形（額溫達 37.5度以上，或耳溫達38度以上）不得進入考（分）區。考生僅可於試場外查看座位安排，不開放進入試場內查看座位。...

影／春節郵包肉製品爆增1.8倍 非洲豬瘟侵台風險告急

全球非洲豬瘟疫情再起，亞洲地區已有15國家淪陷，只剩下台灣與日本兩塊淨土；歐洲地區的義大利及北馬其頓也於近日接連確診，疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。