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竹市案18082竹北農場足跡 竹縣府匡列15人今晚採檢

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹市確診案18082，曾於1月9日下午4時至5時到竹北親親果農場，新竹縣政府今日下午接獲通知，立即赴農場周邊做環境消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹市確診案18082，曾於1月9日下午4時至5時到竹北親親果農場，新竹縣政府今日下午接獲通知，立即赴農場周邊做環境消毒。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今晚指出，關於新竹市確診案18082在竹北市親親果農場足跡，經疫調後，衛生局已安排老闆一家人6人，以及同時段在店內有留實聯制顧客9人，合計共15人，於今晚由東元醫院負責採檢PCR。

縣府稍早指出，中央今日公布的新竹市確診案例18082，為30多歲女性，是18日新增新竹市案18060一家四口染疫案相關接觸者，曾在1月9日下午4時至5時前往新竹縣竹北親親果農場。

新竹縣政府衛生局、環保局今下午獲知後，立即進行周邊環境消毒作業並匡列接觸者，該商家今天已暫停營業，明天配合停業1天，進行清潔消毒環境。

新竹縣政府提醒，曾出入相關場所的民眾，請自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，務必盡速戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，就醫不得搭乘大眾交通工具。

新竹市確診案18082，曾於1月9日下午4時至5時到竹北親親果農場，新竹縣政府今日下午接獲通知，立即赴農場周邊做環境消毒。圖／新竹縣政府提供
新竹市確診案18082，曾於1月9日下午4時至5時到竹北親親果農場，新竹縣政府今日下午接獲通知，立即赴農場周邊做環境消毒。圖／新竹縣政府提供

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