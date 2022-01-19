獨／癌友返國期滿就醫四度被拒 問題出在「同住家人」

有民眾投訴返國21天期滿要就醫治療癌症時，被拒絕，直到第25天仍持續遭拒。後經查才發現，原來是有其他較晚入境的家人，將他填報為「同住家人」，導致他還在「加強版自主健康管理」期間，而被拒絕非緊急就醫。指揮中心提醒，如果同住家人資訊填錯可請民政單位修改，若加強自主管理期間有緊急治療需求，也可請地方衛生局協助安排就醫。

呂先生與妻子、兒子、罹患淋巴癌中期的呂妻之兄(小舅)一起從中國返台，四人在「7+7+7」方案21天內四次檢驗都是陰性。由於小舅日漸虛弱，21天期滿家人立刻陪他去北榮辦住院、接受治療，沒想到院方看到健保卡註記「入境未滿30天」便拒絕他採檢並辦理住院。呂家連續四天連跑四趟北榮急診，答案都是一樣。

呂先生表示，醫院說是因為健保卡，但是問遍了1922、衛生局、村里幹事，都說沒有限制要滿30天才能就醫。他與妻兒今天親自到疾管署想問個明白，疾管署人員也說，春節方案21天期滿就能就醫，健保卡註記入境未滿30天只是提供「旅遊史」給醫師參考，並未以此限制民眾就醫，不明白醫院為何不放行。

其實呂先生家人被拒絕就醫的原因，並不是因為健保註記。面對媒體詢問，北榮院方表示，院方資料與疾管署連線同步，1月18日資料顯示這名病人被列為其他「7+7」專案入境者的「同住家人」，昨天還在應延後非緊急醫療的「加強自主健康管理」期間，今天(1月19日)解除警示，主治醫師已安排收治。

經過釐清，呂先生發現，原來是晚四天回國的女兒填報資料時，將小舅也列入「同住家人」，因為女兒還沒滿21天，所以小舅被多匡列了四天的加強自主健康管理，如果非緊急醫療需求，就要暫緩就醫。不過呂先生表示，女兒實際上並未與小舅住在同一處，想要更正這項資訊，讓小舅解除匡列，也不知道該找誰幫忙改。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，無論是入境者或同住家人，如果還在自主健康管理期間，需配合延後「非急迫」的醫療或檢查。如果發生較緊急的就醫治療需求，可以請所在地衛生局協助安排就醫，另外如果所填的居家檢疫相關資訊有需要更正之處，可聯絡地方政府民政系統的居家檢疫關懷中心，請他們協助更正。