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國營事業認購鳳梨釋迦被批當倉庫 陳吉仲：感謝他們

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
農委會主委陳吉仲今出席活動回應鳳梨釋迦議題指出，訂購已超過20萬箱，台東產地每台斤30元穩定上升變成40元，「感謝他們的訂購」。記者林佩均／攝影
農委會主委陳吉仲今出席活動回應鳳梨釋迦議題指出，訂購已超過20萬箱，台東產地每台斤30元穩定上升變成40元，「感謝他們的訂購」。記者林佩均／攝影

大陸禁止進口鳳梨釋迦，產銷缺口高達37萬箱、2200公噸，巿價約2億元，行政院要求各部會國營事業全數埋單，被立委鄭麗文批，國營事業變成民進黨的水果倉庫。農委會主委陳吉仲今出席活動回應，訂購已超過20萬箱，台東產地每台斤30元穩定上升變成40元，「感謝他們的訂購」。

今天上午，農委會主委陳吉仲出席台中果菜批發市場新建冷練動土典禮，會後針對媒體提問，國民黨立委鄭麗文昨臉書批，「國營事業變成民進黨的水果倉庫」，民進黨無法解決的問題，通通堆到國營倉庫，眼不見為淨？

陳吉仲指出，去年大陸片面決定、未依國際規範，取消進口我國鳳梨釋迦與蓮霧，農委會的責任，就是確保農民收入，確保外、內銷全面啟動。

陳舉例，去年鳳梨外銷日本超過1萬8千公噸，今年會超過3萬公噸，價格比賣對岸還高，鳳梨外銷可以保護農民收益。

陳吉仲強調，確保農民穩定收益需要完備的冷鏈技術，台灣農產品才能透過冷鏈完善保存、大量外銷。

依農委會評估，鳳梨釋迦外銷5千公噸，其中2千公噸急速冷凍，低溫40度當食品出口，3千公噸加工，與國內量販店、連鎖超市、超商合作販售，市價可維持合理範圍。

陳吉仲說，目前各國營事業、民間企業在過年期間訂購鳳梨釋迦做為年節禮品，目前訂購已超過20萬箱，台東產地每台斤30元穩定上升變成40元。

「讓農民好過年！」陳吉仲感謝，面對外界挑戰，全國消費者與各團體一起購買我國農產品，應該感謝他們，而不是批評他們此時訂購鳳梨釋迦。他相信冷練供應鏈做好，今年底的鳳梨釋迦供應會更加順暢。

鳳梨釋迦 陳吉仲 農民

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