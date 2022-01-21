臺中市學生金手獎數全國第一

臺中市學生金手獎數為全國第一，盧市長讚賞：以你們為榮。 圖／臺中市政府 提供

臺中市技職學子在「110學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」中表現亮眼，公私立高中職17所學校共獲48座金手獎，包括商業類20座、工業類18座、家事類8座及農業類2座，金手獎總數及「商業類」金手獎數均為全國之冠。

工業類獲18座金手獎。 圖／臺中市政府 提供

臺中市政府教育局表示，110年臺中市金手獎總數及「商業類」金手獎數能夠達到全國第一，感謝選手經年累月的練習與付出才有好成績，也感謝學校及指導教師給選手們的協助，市府會繼續推動與臺中產業的在地鏈結，結合學校發展在地產業特色課程及產業資源，共同培養在地人才，讓產界在地用才、學子在地就業，為臺中市產業留住優秀人才。

商業類獲20座金手獎。 圖／臺中市政府 提供

全國高級中等學校學生技藝競賽不僅是教育部推動技職教育的年度盛事，也是技術型高中爭取榮耀的重要指標，每年11至12月舉辦工業、商業、家事、農業及海事水產共5大職類競賽，臺中市未設置海事水產類，選手獲得的金手獎數僅涵蓋前4大職類，即為全國之冠，展現臺中市技職教育能量充沛多元，透過競賽鼓勵學生重視技能學習，並藉由校際間切磋觀摩提升技藝水準。

臺中市政府秉持108課綱以「成就每一個孩子--適性揚才」為願景，重視及早讓學生瞭解自己的性向、興趣，培養生涯規劃能力，使學生各適其所、一展所長，透過每年辦理指導教師增能工作坊及選手跨校交流賽，讓選手有機會於比賽前參與跨校交流模擬競賽，展現訓練成果並針對缺點進行修正，指導教師也可針對選手的優缺點調整訓練腳步。

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