南寮漁港直銷中心匡列20名攤商 採檢結果出爐 全陰性

案17770瓦城廚師確診，他9日下午曾到新竹南寮漁港直銷中心及波光市集逛街採買。南寮漁港直銷中心與波光市集原本假日人潮洶湧，今明兩天全面休市大消毒，市府與漁會檢視直銷中心監視影像，匡列20名攤商進行PCR採檢，結果出爐全都為陰性。

南寮漁港直銷中心與波光市集從昨天下午開始到明天暫停營業3天，南寮漁港原本假日1天會湧入2千到4千人，今明兩天都停業，不少民眾想要採買撲空、悻悻然離去。

新竹區漁會總幹事童錦杰也直呼「真的是無妄之災」，疫情爆發2年以來，各地都陸續傳出有確診者足跡，但南寮漁港直銷中心這回可是頭一遭，昨天趕緊停業消毒，並強調直銷中心每天早上營業前都會清潔消毒是例行公事，「即便疫情趨緩也不曾中斷過，百分之百做好消毒』，也有執行人流管制與防疫。

童錦杰也說，經過直銷中心內部監視器畫面確認，該名確診者進入直銷中心一樓採買3樣商品，進出動線都有掌握，並逐一匡列攤商20人進行PCR採檢。好在今天採檢結果出爐，20人都為陰性，今天會持續消毒作業，因周一公休，下周二會恢復營業。