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台大教授張清溪突辭世 著書啟蒙無數經濟系學子

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學經濟系退休教授張清溪（圖）昨天逝世。台大表示，張育才無數、著作等身，對他逝世一事，校方敬表誠摯哀悼之意，深感遺憾與不捨。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
台灣大學經濟系退休教授張清溪（圖）昨天逝世。台大表示，張育才無數、著作等身，對他逝世一事，校方敬表誠摯哀悼之意，深感遺憾與不捨。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台灣大學經濟系退休教授張清溪昨天逝世。台大表示，張育才無數、著作等身，對他逝世一事，校方敬表誠摯哀悼之意，深感遺憾與不捨。後續將委請經濟學系表達慰問，並協助家人處理後事，張清溪的風範將深深留在後人心中。

台大經濟系表示，張清溪是所有經濟系同仁都極為尊敬的長者，在他1993年到1998年擔任系主任期間，推動多項系務改革，建立包括長聘的許多制度，系上運作至今，是奠定本系學術地位的重要推手。

台大經濟系說，張清溪成立「台灣經濟學會」，對經濟學界有著卓越的貢獻。張清溪與系上教授吳聰敏、許嘉棟、劉鶯釧合著的「經濟學理論與實際」，開啟中文經濟學教科書百花爭鳴的時代，更是無數人學習經濟學的啟蒙書。

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