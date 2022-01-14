健康就是新春最好禮！「桂格養氣人蔘限定組」獨家送可愛米飛兔家電

國人長期處於忙碌高壓的生活型態，「養身保健品」成為今年春節送禮首選，「健康」已成為最受歡迎的新春賀禮。其中又以「桂格養氣人蔘新春限定組」，今年在不同通路推出人蔘飲禮盒加贈米飛兔超值家電組，最受消費者矚目。

圖／桂格提供

專為國人體質設計的保健飲 穩定專注力 思緒更靈敏

為什麼「桂格養氣人蔘新春限定組」會成為2022年最強自用送禮人氣首選？現代人重視養生，補充營養保健品更在意是否安心有保證。桂格養氣人蔘是人蔘保健飲第一品牌*，榮獲健康食品認證；人蔘補氣，西洋蔘穩氣，配方專為國人體質設計，搭配蓮子、百合，溫潤少負擔。

更珍貴的是，桂格養氣人蔘選用整支人蔘，透過中西合方共煮，萃取豐富人蔘精華，科學證實具有GABA，幫助穩定專注力，思緒更靈敏，是養氣補氣最佳選擇，送禮更送健康！

可愛到尖叫！買養氣人蔘送米飛兔家電

由荷蘭插畫家描繪的Miffy米飛兔線條簡單、色彩鮮明，充滿暖暖療癒感，今年桂格和米飛兔攜手合作，推出「桂格養氣人蔘新春限定組」禮盒，獨家與7-11合作販售76瓶禮盒贈「雞蛋仔點心機」、其他通路也推出94瓶禮盒贈「多功能早餐機」，甫推出就掀起搶購熱潮！

過年宅料理神器：多功能早餐機 (煎盤組、蒸鍋組)、雞蛋仔點心機

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「米飛兔多功能早餐機」則分為煎盤和蒸鍋兩種組合。全聯搭配海軍藍「米飛兔多功能早餐機-煎盤組」可同時煎烤、熱壓吐司，搭配獨家的米飛兔吐司壓模，可愛圖案更添美味，心動不如馬上行動，預購只到1/20，盡速前往PX GO預購吧！ 家樂福搭配「米飛兔多功能早餐機-蒸鍋組」，顏色是少女心噴發的櫻花粉外表，除了熱壓吐司，還搭配蒸鍋可以煮出元氣水煮蛋，是忙碌生活中必備早餐神器。

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與7-11通路獨家販售的76瓶組合，贈品為「米飛兔雞蛋仔點心機」，大人小孩都愛吃的雞蛋仔，在家就可以輕鬆做，非常適合親子共同享受下廚做點心的樂趣。

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限定通路資訊：

全聯：米飛兔多功能早餐機 煎盤組 (海軍藍)，預購時只到1/20

家樂福： 米飛兔多功能早餐機 蒸鍋組 (櫻花粉)

大潤發、愛買：米飛兔多功能早餐機 煎盤組 (薄荷綠)

屈臣氏：米飛兔多功能早餐機 煎盤組 (石榴紅)

7-11：米飛兔雞蛋仔點心機 (雪花白)

「養氣人蔘」補足精氣神 送禮自用兩相宜

超過百萬愛用者見證的「桂格養氣人蔘」，是帶給全家人養氣、補氣的保健品首選。新春限定組內含盒裝產品，送禮自用兩相宜，各通路搭配限定米飛兔家電贈品，熱銷販售中，2022年讓「桂格養氣人蔘」補足精氣神，陪你迎新春過好年。

想了解更多資訊請見：

「桂格天地合補 新春活動網站」>> https://bit.ly/3qP5tvR

「桂格養氣人蔘 產品官方網站」>> https://bit.ly/3FzWODT

【註解】

*註1：Kantar凱度消費者指數資料指出桂格人蔘系列於2006年1月1日至2021年1月3日之銷售金額為台灣人蔘滋補液市場第一

*註2：2021年4月28日於量販賣場進行消費者口味品評共36人，認為桂格養氣人蔘最順口好喝的消費者佔78%