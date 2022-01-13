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緬懷蔣經國 復興崗校友聯合獻聲

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
「紀念經國先生音樂會」參與民眾眾多。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
「紀念經國先生音樂會」參與民眾眾多。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

13日的寒風中，大安森林公園露天舞台聚集了數百戴著印有青天白日滿地紅的國旗樣式、點綴著白色梅花圖樣口罩的民眾。一同紀念先總統蔣經國逝世 34 週年，欣賞復興崗校友合唱團、政工幹校軍樂班樂團、女青年對聯誼會、女軍訓教官班等團體在大安森林公園露天舞台演出。

今年已是復興崗文教基金會及復興崗校友總會連續第 3 年舉辦「紀念經國先生音樂會」，台北市副市長黃珊珊也到場參與。音樂會以復興崗校友相關團體為主要表演者。

演出的校友團體包括復興崗校友合唱團的「拉縴歌」與「土地之戀」；第 10 期校友的「莫等待」、「長城謠」與「梅花」； 28 期校友的「古月照今塵」、「小城故事」與「遍地桃李」；38 期校友的「愛江山更愛美人」、「今山古道」；18 期校友的「我愛你」、「杜鵑花」、「君在前哨」等曲目。

此外，本次紀念音樂會也特別邀請救國團演出銅管五重奏與音樂家葉樹涵進行小號獨奏，在音樂會的最後則全體合唱了復興崗校歌，令人動容。

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音樂會 大安森林公園 梅花

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