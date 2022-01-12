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佛光山2022年春節平安燈法會　呼應「處世無畏‧和平共存」

聯合新聞網 / 人間福報訊

「佛光山2022年春節平安燈法會」將於2月1日至3月2日（農正月初一至三十）展開，為讓大家知道為期一個月的春節平安燈法會內容，1月12日於佛光山法寶堂舉辦新聞發布會。 圖╱佛光山提供
「佛光山2022年春節平安燈法會」將於2月1日至3月2日（農正月初一至三十）展開，為讓大家知道為期一個月的春節平安燈法會內容，1月12日於佛光山法寶堂舉辦新聞發布會。 圖╱佛光山提供

「佛光山2022年春節平安燈法會」將於2月1日至3月2日（農曆正月初一至三十）展開，以佛光山開山星雲大師題寫的新春賀辭「處世無畏‧和平共存」為主軸，大師說：「在2022年，信仰就是力量，讓我們不再怖畏，與眾生和平共存，才是幸福快樂之道。」燈會以四大主題「處世無畏迎虎年、賞燈走春富禪趣、和平共存福慧增、文創美食好事集」呈現，涵蓋賞燈、祈福、表演、美食，以及欣賞「吉星高照」無人機高空燈光獻禮、「光照大千」等一系列精采活動。

佛光山常務副住持慧傳法師說明為彰顯星雲大師寫下「處世無畏·和平共存，介紹今年主燈〈鹿野苑〉造色鹿源自佛本生故事。 圖╱佛光山提供
佛光山常務副住持慧傳法師說明為彰顯星雲大師寫下「處世無畏·和平共存，介紹今年主燈〈鹿野苑〉造色鹿源自佛本生故事。 圖╱佛光山提供

為讓大家知道為期一個月的春節平安燈法會內容，1月12日於佛光山法寶堂舉辦新聞發布會。佛光山常務副住持慧傳法師說明為彰顯星雲大師寫下「處世無畏‧和平共存」祝福的主題意義，今年主燈〈鹿野苑〉造型主體「五色鹿」源自佛本生故事，過去古印度一位梵摩達王想將山林的鹿群一網打盡，鹿王向國王請求不要消滅鹿群，並每天獻上一隻鹿給國王食用。有一天輪到一隻懷孕的母鹿，鹿王因不忍心母鹿赴死，決定犧牲自己；國王大受感動，下令不得捕殺鹿群並保護這片山林，此為「鹿野苑」之名由來，並為佛陀初轉法輪處。鹿王的故事展現佛教的慈悲與智慧，並以此化解危機，與「處世無畏‧和平共存」的精神相符合。位於佛光山曼陀羅園的主燈，可以看到鹿王的鹿角往後延伸到土地扎根，並開出燦爛的花朵，象徵「人間佛教」的扎根與開花結果，一旁的小鹿代表佛法的傳承、法輪常轉。

花燈區部分還有互動裝置、打卡區,增加不少賞燈樂趣。 圖╱佛光山提供
花燈區部分還有互動裝置、打卡區,增加不少賞燈樂趣。 圖╱佛光山提供

法寶廣場的主題燈〈千處祈求千處應〉，取材《觀世音菩薩普門品》中的「救七難」，有感現今世間天災人禍不斷，尤其在疫情籠罩之下，希望藉著觀世音菩薩慈悲的力量，疫情早日遠離，眾生脫離苦海。以及佛光大道上的〈阿育王柱〉、〈十牛圖〉、〈施無畏〉、〈福虎生威〉等多處花燈區，部分還有互動裝置、打卡區，增加不少賞燈樂趣。另外，大年初一至初五晚上佛光山大雄寶殿「吉星高照─無人機高空燈光獻禮」，將在初一及初三提供直播，讓無法到場的民眾也能觀賞。「三好嘉年華會花車遊行」從佛光山出發行經佛光大道到佛陀紀念館，一路上各式造型花車和表演隊伍，為佛光山的春節增添活潑色彩。

主燈〈鹿野苑〉一旁的鹿表佛法的承、法輪轉。 圖╱佛光山提供
主燈〈鹿野苑〉一旁的鹿表佛法的承、法輪轉。 圖╱佛光山提供

佛光山佛陀紀念館館長如常法師說明佛館春節活動三大亮點：光照大千祈福活動、票選佛館十大鎮館之寶、藝文展演。「光照大千祈福活動」結合音樂與光雕，希望這場視覺饗宴可以帶來身心安泰。「票選佛館十大鎮館之寶」結合慶祝佛館建館十周年，於新春期間從佛館眾多珍貴典藏品，包括金襴袈裟、佛頂尊勝陀羅尼經經幢、佛光大佛、佛陀真身舍利等，選出大眾心目中的十大鎮館之寶，每逢第50位投票者可獲取《佛教地宮還原》畫冊一本。

佛光山花燈區各可看到造型可愛的老虎,呼應今年生肖虎年。 圖╱佛光山提供
佛光山花燈區各可看到造型可愛的老虎,呼應今年生肖虎年。 圖╱佛光山提供

「藝文展演」涵蓋「佛教海線絲綢之路─新媒體藝術特展」、「藝湛登峰‧人間國寶─陳啓村雕塑特展」、「長路相貫—茶馬古道上的人文歷史」，佛館大覺堂公益演出台灣特技團《迎春納福嬉遊趣》、台北新劇團京劇《八仙過海》、2022年歡樂慶元宵暨海派木偶劇《九色鹿》寶島首演。另外還有叩鐘祈福、雙閣樓宋代點茶和大樹下的故事屋等。

針對大家相當關心的防疫問題，慧傳法師表示佛光山完全遵守政府規範的防疫措施，包括實聯制、智慧防疫門、全程佩戴口罩、噴灑酒精、舉牌宣導，飲食部分設置為因應防疫的共食區等，並有多種語言標示。交通部分則呼籲善用大眾交通工具，自行開車前來者則請依照交安人員引導，讓大眾可以高興、健康、平安的到佛光山走春。

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