英國水域發現新細菌 暖化波及生態

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】海洋升溫，菌種也開始活躍。英國研究發現，當地海域的弧菌(Vibrio)已發展多樣性，甚至出現2種新的弧菌，部分弧菌會引發疾病，例如吃下未煮熟的貝類會造成腸胃炎或皮膚感染。研究人員認為，必須進一步觀察氣候變遷對人類及海洋生物健康的衝擊。

弧菌幾乎到處可見

據《獨立報》報導，艾希特大學科學家薩莉卡·瓦格利利用英國氣象局的數據先觀察英國夏天海水溫度，確認適合弧菌生長的條件，並從奇切斯特港等4處搜集貝類樣本進一步檢驗弧菌的存在，結果3處地點都發現會造成人類生病的弧菌，代表英國海域弧菌發展已呈現多樣性，甚至在英國海域也首度發現輪蟲弧菌(Vibrio rotiferianus)與Vibrio jasicida等2種細菌。

瓦格利指出，「弧菌通常會在夏天英國海域上發現，當時溫度較適合牠們，隨著氣候變遷造成海水溫度上升，弧菌在海水的活動就越頻繁而且弧菌的多元性也在增加。」

藍海洋基金會研究人員盧克赫爾默表示，「氣候變遷對於海洋環境的衝擊可能相當廣泛。了解這些變化對生態和商業上重要的物種，以及依賴它們生存的人類影響為何，將是向前發展的關鍵。」

造成生病或感染

據《生態學家》報導，瓦格利表示，在上述地點也曾發現腸炎弧菌與溶藻弧菌，她指出，「煮熟方式雖可殺死在海鮮裡的有害弧菌，但是弧菌數量增加以及其多樣性，不只造成吃海鮮的人類可能出現健康危害，也會對在海上從事休閒活動的人帶來影響，例如吞進受感染的海水或是讓細菌進入傷口。」

普茨茅斯大學喬安普雷斯頓博士指出，「監測海面溫度升高能發現潛在貝類病原體，不只是為了人類健康與安全，也是為了了解沿海物種與棲息地對於氣候變遷的韌性如何。」

本次研究結果刊登在Water Research期刊。

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