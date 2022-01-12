氣候變遷成蟲蟲危機 害蟲竟受益

昆蟲沒你想像的堅強！如果全球氣溫持續提高，昆蟲將失去一半的棲息空間，生存條件備受威脅。而全球升溫也使得春天提早到來，導致昆蟲傳粉時間與植物花期脫鉤，恐影響整體生態食物鏈。而部分如蝗蟲、蚊子等害蟲，卻在這波氣候變遷中更加擴張，損害農作物、傳播相關病蟲害疾病。

氣候變遷害昆蟲

部分研究人員認為，在氣候變遷的浪潮中，體積小、數量多的昆蟲，比起哺乳類、鳥類有更強的適應力。但根據《衛報》報導指出，事實是，比起脊椎動物、鳥類等大型動物，昆蟲將因氣候變遷受到更劇烈的影響。

研究報告指出，在全球氣溫上升3.2度時，所有昆蟲將失去將近一半的棲息環境，這數字大約是脊椎動物的兩倍，甚至高於植物受影響的範圍。而隨著世界糧食危機爆發，各國民眾為了更高的糧食產量，大量使用農藥、殺蟲劑等，也使得部分仰賴特定居住環境或者以特定植物為食的昆蟲，同樣面臨嚴重的「糧食危機」。

渥太華大學2020年的研究指出，北美大黃蜂的數量幾乎減少了一半，而歐洲大黃蜂的數量則下降17%。雖然科學家指出，這項研究尚未證明氣候變遷與昆蟲減少有因果關係，但人們普遍認為，溫度和降雨的變化已經對昆蟲造成一連串的威脅。

提早出生的悲劇

隨著全球氣溫升高，世界也愈來愈早就迎接春天，但這也擾亂了昆蟲原有的生命週期。英國的蝴蝶與飛蛾等昆蟲相較70年前，提早6天就破繭而出；美國部分昆蟲更提早20天就開始活動。這類型昆蟲主要都是靠春天盛開的繁花來維持生存。

昆蟲的提早誕生意味著它們的目標是更年輕、更加脆弱的植物。雷丁大學蜜蜂專家波茨指出，「在氣候變遷下，許多這些蜜蜂提早誕生，但花朵的生命週期卻沒有改變，因為白天的長度並沒有改變。」她說，「傳粉媒介與植物生命週期逐漸脫鉤，這將擾亂複雜的生態食物網。」

掠奪性昆蟲成威脅

然而，部分對人類莊稼有害的掠奪性昆蟲，卻可能在這邊氣候變遷中，茁壯自己的勢力。東非在2020年面臨幾十年來最嚴重的蝗災，因為溫度升高、降雨量上升都使得蝗蟲繁殖量爆增，摧毀當地的玉米與高粱等作物。

此外，估計到 2080 年，即使是家庭環境也將湧入有害昆蟲，如家蠅的數量將增加一倍以上，並將病菌轉移到食物上；《華盛頓郵報》報導，蚊子也在以驚人的速度擴張，因為過往抑制蚊子數量的低溫不復存在，恐使得瘧疾、登革熱等疾病，再度席捲世界各國。

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