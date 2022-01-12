今日首班長程航班 全機10旅客PCR採檢皆為陰性

昨天開始實施長程航班入境旅客採檢措施，旅客入境後必須先進行PCR採檢，採檢結果為陰性才能入境。今天最早一班長程航班為BR-316，從布里斯本起飛在早上4時58分降落在桃園機場，機上共載有10名旅客抵台，隨後旅客下機直接進入候機室，由醫護人員分批進行採檢，大約一個小時之後，結果出爐旅客都是陰性。 長榮航空BR-316航班今天上午4點51分從布里斯本飛抵桃園機場，旅客確認為PCR陰性後在登機門由清潔人員進行清消才能進入航廈繼續入境通關流程。記者季相儒／攝影 長榮航空BR-316航班今天上午4點51分從布里斯本飛抵桃園機場，旅客下機後進入候機室採檢。記者季相儒／攝影 長榮航空BR-316航班今天上午4點51分從布里斯本飛抵桃園機場，旅客下機後進入候機室採檢。記者季相儒／攝影

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