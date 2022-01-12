今日首班長程航班 全機10旅客PCR採檢皆為陰性
昨天開始實施長程航班入境旅客採檢措施，旅客入境後必須先進行PCR採檢，採檢結果為陰性才能入境。今天最早一班長程航班為BR-316，從布里斯本起飛在早上4時58分降落在桃園機場，機上共載有10名旅客抵台，隨後旅客下機直接進入候機室，由醫護人員分批進行採檢，大約一個小時之後，結果出爐旅客都是陰性。
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