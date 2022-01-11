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Omicron社區擴散難預測 專家：一個月內「清零」有難度

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
Omicron社區擴散難預測，黃立民說，一個月內「清零」有難度。記者潘俊宏／攝影
Omicron社區擴散難預測，黃立民說，一個月內「清零」有難度。記者潘俊宏／攝影

新冠病毒Omicron變異株肆虐，桃園機場、電子公司及北市聯醫中興院區紛紛傳出疫情。專家表示，Omicron病毒進入社區，對於未來發展真的難以預測，目前就是觀察病毒擴散幅度的大或小，相信一個月內「清零」的難度很高，但可以匡列接觸者仍應盡量匡列，「但已擴散出去的，恐抓也不完」，現在就是回歸社區防疫，民眾戴口罩、勤洗手、打疫苗缺一不可。

台大兒童醫院院長黃立民說，Omicron已進入社區，短時間內要完全「清零」，幾乎已經不可能，如果可以於春節前清零，那真的是十分幸運，但目前看來一個月內「清零」的難度很高。

「電子公司疫情較北市聯醫中興院區更難控制。」黃立民說，目前看起來，電子公司群聚染疫事件，就是從桃園機場手推車工作人員一路傳播，但麻煩的是，現在不知道傳播的範圍多廣，或是不知會延伸出多少傳染鏈，對照北市聯醫中興院區專責病房護理師染疫，為院內感染，落實及加強院內感染控制即可，接觸者匡列較為單純。

至於，幼兒感染Omicron情形愈來愈多。黃立民說，Omicron傳播力高，當家中成人感染後，因上呼吸道充滿病毒，很容易傳染給幼兒，而幼兒染疫是最麻煩的事，雖然幼兒染疫後輕症居多，但目前幼兒無法打疫苗，且染疫住院須有一名照顧者，除增加照顧者感染風險，也增加醫護照顧人力。

於桃園機場長途航班入境篩檢今天啟動，因Omicron國際疫情嚴重，今天上午就檢出17名境外移入確診病例，並送往衛福部桃園醫院、林口長庚醫院隔離治療，因確診人數超出預期，讓指揮中心不得不改以「天」作為統計期間範圍。

黃立民說，所以患者送往醫院隔離，只會不斷增加醫院醫療量能，指揮中心應思考，當醫院無法負荷輕症患者時，應讓輕症患者返家一人一戶或一人一室居家隔離，若症狀惡化才再送往專責醫院治療，降低醫護人員負擔。

桃園機場 Omicron

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