桃機改善缺失「只看個人」注定失敗 職醫：關鍵在流程

桃機相關新冠肺炎確診規模已達卅人，保全、清潔員、手推車員、防疫車隊司機等多項職類都有多人確診，以清潔人員最多。衛生福利部照護司組「護理台灣隊」勘查旅客入境流程，在28個感染熱點共發現205項缺失，都與人員缺乏感控觀念、使用防護裝備或清消方式錯誤有關。不過，職業醫學科醫師提醒，危害控制的主要責任在於流程設計，如果只是要求人做到一百分，是注定會失敗的。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，這些工作人員比較側重清潔，也很辛苦努力地工作，但缺乏感控觀念，這是205項缺失當中的第一類問題。第二類問題是防護裝備使用方式不對，例如穿脫防護衣時沒有分隔清潔與乾淨區塊，口罩戴超過8小時。第三類錯誤則是清消方式錯誤，例如消毒液稀釋或抹布擦拭的方法不正確。已派護理人員現場一對一教學，希望幫助他們「不只考量清潔，防疫也要做好做滿。」

「個人問題要回到制度面解決，指責個人是沒有用的。」職業醫學科醫師陳秉暉提醒，目前看到所列缺失都偏向「個人面」，但職業安全衛生問題的介入，要從硬體環境和流程控制開始，最後才會進入個人面，因為人的行為不可能永遠完全正確，就算在醫院工作的專業人員都可能會犯錯。

陳秉暉表示，「控制危害」的責任主要在於流程設計者，必須設計能引導人理所當然做到正確的事、把錯誤可能減到最低的流程。例如防護裝備便於取得、穿脫防護的地方張貼正確流程圖示、清消時的必要流程有檢查表可查、鼓勵員工回報症狀或接受定期篩檢，不會因此被扣薪或扣假等。

陳秉暉強調，如果不在環境及流程中考慮人性、引導行為，只是一昧要求人要做到一百分，最後結果必然還是會失敗。另外，根據《職業安全衛生管理辦法》及《勞工健康保護規則》，員工人數眾多的信實集團，依法應具備職業安全衛生管理人員、護理人員，並提供一定頻率的醫師臨場服務。

據媒體報導，桃機清潔人員的外包公司「信實集團」員工規模高達4000人以上。記者查閱《職業安全衛生管理辦法》，「建築物清潔服務業」屬於「具顯著風險者」的「第一類事業」， 1000人以上的事業單位，必須要有職業安全衛生業務主管一人、職業安全(衛生)管理師及職業安全衛生管理員各二人以上，都必須專職。

另根據《勞工健康保護規則》，規模超過4000人的信實集團，從事勞工健康服務的醫師臨場服務頻率，應達到每個月12次；如果其中從事特別危害健康作業的勞工達到100人以上，還要有職業醫學科專科醫師每個月一次臨場服務，公司還要必須配置3到4名護理人員。