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擋住Omicron幾乎不可能 專家：應朝減災而非清零思考

防Omicron！台中接種站400劑秒殺追加到800劑還是不夠

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影

防Omicron疫情，中央流行疫情指揮中心昨宣布，新冠疫苗追加劑(第三劑)縮短時程，台中市今明兩天假日接種站隨到隨打，衛生所、合約醫院也開診因應，其中南屯區楓樹青少年活動中心接種站今早9時開打，還不到8時就有人排隊，原本準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠，請民眾轉往下午開打的其他場次接種。

南屯區楓樹里長陳伯仲說，市議員何文海和他等人二周前向衛生局爭取400劑，方便社區附近居民接種第一劑、第二劑，沒想到昨天中央一宣布追加劑縮短時程，連潭子區、北屯區民眾打電話來詢問，今天一早八時就有民眾排隊，很快額滿，衛生局緊急追加到800劑，還是不夠，排隊人潮繞社區活動中心一圈；現場分二邊，可打一、二劑，也可打追加劑，里民有一半是來打追加劑的。

中央流行疫情指揮中心昨宣布，新冠疫苗追加劑(第三劑)縮短為只要滿18歲，與第二劑間隔滿12周都建議接種。台中市估算，1月31日前符合接種資格近90萬人，今明兩天包括衛生所、合約醫院開診因應，隨到隨打，鼓勵民眾踴躍接種，開診資訊請查詢衛生局官網。

衛生局表示，依據指揮中心建議，追加劑可接種莫德納(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗，這週末將採分流方式，衛生所及醫院開診提供莫德納追加劑、診所提供BNT疫苗，另診所如接獲民眾預約莫德納達8人以上，可向轄區衛生所領取疫苗在診所集中接種。

衛生局指出，台中假日外展接種站廣受好評，本周持續於文心森林公園、南屯區楓樹兒童青少年活動中心提供莫德納疫苗；BNT疫苗可至東區樂成宮、東協廣場、家樂福西屯店、中清店等，免預約，隨到隨打。有關疫苗接種時間及種類等詳細接種資訊，請至市府衛生局網站查詢。

新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市今明兩天假日接種站隨到隨打。圖／台中市衛生局提供
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市今明兩天假日接種站隨到隨打。圖／台中市衛生局提供
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影
新冠疫苗第三劑間隔縮為12周，台中市南屯區楓樹青少年活動中心接種站大爆滿，準備400劑不夠打，衛生局緊急追加到800劑還是不夠。記者趙容萱／攝影

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