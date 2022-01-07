桃機今晚再傳確診 桃園衛生局：釐清中
桃園機場今晚再傳1名女保全確診，由於其與今天公布的個案17371沒有接觸史，感染原因不明。而機場排班計程車司機進行唾液採檢，也傳1名司機檢驗結果陽性；對此，桃園市衛生局表示正與前進指揮所聯繫，將同步展開疫調。
桃園市衛生局表示，地方僅在疫情爆發初期協助機場採檢工作，負責項目有信實清潔工和機場防疫計程車對，前進指揮所成立後，相關採檢工作就由中央負責。地方目前主責社區篩檢站，今天6站共採檢1779名，檢驗結果尚未出爐。
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