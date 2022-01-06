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「絕非象徵意義」 蘇貞昌：九部會全力投入逆轉交通死亡

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
交通部道安會執秘吳木富今到行政院報告「道路交通安全精進作為」。記者侯俐安／攝影
交通部道安會執秘吳木富今到行政院報告「道路交通安全精進作為」。記者侯俐安／攝影

台灣每年有近3千人死在道路上，明顯落後先進國家。交通部今天在行政院院會報告「道路交通安全精進作為」。行政院長蘇貞昌在會中表示，交通事故造成的死傷，最令人感到遺憾，以台灣現在的發展程度與文明水準，不應如此，這是政府必須嚴肅正視，將結合九個部會力量全力投入，「一定要讓車禍死傷件數壓低」。

台灣連四年交通死亡人數攀升。聯合報系願景工程一連三天推出「公路正義2.0」專題，進行民調發現馬路對行人的禮讓文化已然成形，死傷事故卻不減反增，政府卻始終無法對症下藥。

交通部今天在行政院院會報告「道路交通安全精進作為」，提出21項改善措施。針對台灣有6成事故發生在路口，今年內要改善1322處路口，包含行人穿越線退縮、增加庇護島、增設左轉道、車道瘦身，讓直行車與待轉車分流，提前減速等，經費將投入5.8億元。

此外，道路安全預算今年為3.2億元，明年將倍增為6.4億元，已獲主計總處同意支持。交通部今年起，將於每月公布道安數據、每季公布道安民調。

不過，記者提問改善道路並非只有交通部之責，營建署、警政署、教育部等皆有，地方也有交通局、工務局等，長期以來也都有橫向機制，卻支離破碎，今宣誓九大部會道安精進雖有象徵意義，但有何具體機制？除提出道安對策，是否訂定道交死亡人數降低目標。

對此，羅秉成兩度強調，道安精進作為「不是象徵意義」。他強調，從去年治安會報起，道安事項就有專案列管，各部會提出的配套與策略，蘇貞昌都將親自緊盯，「院長就是道安改善的重心，沒有其他橫向機制，比院長親自處理更有效率、更快速」，強調不會流於會議，要劍及履及。

羅秉成表示，相關部會、地方政府必須確認執行成效及期程，並適時公布，讓各界知道政府落實的決心和態度。

由於2020年道路交通30日內死亡人數有2972人，交通部道安會執秘吳木富表示，根據院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」目標，今年交通事故死亡人數，必須降到2300人。

針對外送員肇事率高，交通部表示將訂定安全指引。但外送員肇事率高，關鍵問題在於外送員是屬勞務或承攬，政府與業者至今仍無共識。羅秉成回應，勞動部長許銘春已與外送業者約好，要展開作業，若有進度會再說明。

其餘交通部提出的精進方案，多為既有方案及日前已公布方案，包含針對重大違規將加重車輛保費，機車駕訓補助名額則倍增至2萬名。執法則將推動四季交安專案；對重點路段、路口，進行區間測速或違規廻轉、闖紅燈等AI影像辨識取締，取代人力進行24小時執法；調查並擴大公車進校園計畫；校園附近危險路段改善等。

交通部提出21項交通改革精進方案。圖／取自交通部新聞稿
交通部提出21項交通改革精進方案。圖／取自交通部新聞稿
交通部道安會執秘吳木富今到行政院報告「道路交通安全精進作為」。記者侯俐安／攝影
交通部道安會執秘吳木富今到行政院報告「道路交通安全精進作為」。記者侯俐安／攝影

交通部 行政院

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