與日韓爆發病毒株近 南部濕地候鳥排遺檢出H5N1禽流感

近期高雄茄萣濕地、台南市南區喜樹及安南區四草濕地的鴨科排遺與死亡黑面琵鷺檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，該病毒與2021年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相近，動保處推測病毒可能由候鳥路徑上游國家輾轉傳入台灣，呼籲養禽業者要落實各項防疫措施，避免疫情發生。

農業局動保處表示，為積極防範疫情發生，已對排遺撿拾點半徑5公里內的29場養禽場進行訪視及採樣監測，雞隻均健康無異狀，同時也派遣防疫消毒車於侯鳥棲息的濕地周邊及禽場加強消毒，以降低存在於環境中的病原。

農業局長李建裕表示，2021年至2022年1月04日全台共發生25例禽流感案例，顯示環境中病毒仍存在，台南市雖無疫情發生，但提醒養禽業者仍須加強場區消毒、圍網防護、人車管制等生物安全防疫措施，並配合動保處辦理冬季家禽流行性感冒強化防疫措施採樣監測工作，以檢除環境中潛藏的病毒。

時序入冬，國際禽流感疫情肆虐，候鳥南飛至台可能帶來風險，農業局動保處再次呼籲養禽業者務必做好防鳥圍網、人車管制等生物安全措施，而從事戶外踏青活動的民眾勿直接接觸野外禽鳥或其排泄物，進行野外賞鳥及生態教育活動後，記得用肥皂勤洗手。