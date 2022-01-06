快訊

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

跨年夜歌友會近千人 金嗓館主認防疫不嚴：只有噴酒精

桃機群聚事件信實7清潔工染疫 總公司回應了

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
信實集團總公司位於竹北台元科技園區內。記者巫靜婷／攝影
信實集團總公司位於竹北台元科技園區內。記者巫靜婷／攝影

桃園機場新冠肺炎群聚事件，染疫的7名清潔工所屬公司信實集團，今日表示，據了解航廈夜班員工都已匡列隔離，染疫7名員工雖然都是在航廈負責清潔，但分屬不同區塊，疫情消息皆以指揮中心公布為主，公司目前先以防疫為優先。

信實集團發言人黃品瑜強調，交通車只限定在桃園機場工作的員工搭乘，員工上車前會消毒、量額溫並確認佩戴口罩，車上也禁止飲食或交談，昨晚新增3名案例感染源頭需中央流行疫情指揮中心確定後才能了解，由於確診消息突然，總公司目前消息混亂，仍在了解中。

航廈清潔人員位處防疫第一線，染疫風險高，黃品瑜說，自疫情爆發後，若遇到員工提離職，公司都先安撫同仁為優先。

信實集團表示，染疫相關地點在桃園，而總公司在竹北，所屬區域不同，負責外包清潔的員工也不會回到竹北公司，總公司目前營運正常，但董事長有特別叮嚀員工遵守防疫規定、消毒及注意自身清潔。。

桃園機場 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

影／金嗓「麻將室」曝光 染疫清潔工在這打三小時麻將

英格蘭15人有1人染疫 旅行限制卻將放寬

桃機群聚染疫擴大 專家：皮繃緊一點嚴守醫院最後防線

桃機群聚至今8人染疫 王必勝：努力追上病毒腳步防擴散

相關新聞

桃機群聚事件信實7清潔工染疫 總公司回應了

桃園機場新冠肺炎群聚事件，染疫的7名清潔工所屬公司信實集團，今日表示，據了解航廈夜班員工都已匡列隔離，染疫7名員工雖然都...

【午間快報】學測9大防疫措施／約克維奇將遭澳洲遣返 無緣澳網第10冠

•學測倒數15天，但逢桃園市本土疫情延燒，也為大考增添變數。大考中心今天表示，學測將如期進行，並公布學測九大防疫措施，包括維持考區進出動線、全面配戴口罩、量溫作業，另新增6項防疫新制，包含每間試場人數從42人降載至36人、考生進入試場需手部消毒等。而據勾稽資訊，截至學測考完，並沒有考生被列為居家檢疫、居家隔離者，倘若考生確診，依慣例沒安排補考。

小琉球珊瑚重傷、澎湖海廢爆量 垃圾多來自台灣本島

台灣離島環境議題關注度長期低於本島，環團昨天舉辦全國離島環境會議，公布小琉球珊瑚「重傷」現狀，浮潛區珊瑚覆蓋率最低僅零點...

【今日精摘】是否縮短第三劑施打陳時中將討論／桃機群聚公布12處足跡

•國外疫情嚴峻，美國境外確診數每日以雙位數增加，加上現在美國入境數也是占大宗，是否考慮將美國列為重點高風險國家，入境一率居住集中檢疫所，以減輕防疫壓力？指揮中心指揮官陳時中表示，但高風險國家不會一律要住集中檢疫所，因為沒有那個量能。至於專家建議縮短第三劑施打時間，陳時中說，「明後天會針對此事開會，相關提案都會討論」。

全台首例同志雙親收養無血緣子女 不具通案法律效力

全台第一個同志雙親收養家庭誕生。「司法院釋字第七四八號解釋施行法」上路逾兩年，但專法規定同性配偶只能收養其中一方的親生子...

台灣制憲立國了？憲法法庭冠上「Taiwan」引遐想

憲法訴訟法今天上路，司法院大張旗鼓舉辦「憲法訴訟新制施行暨德國聯邦憲法法院法逐條釋義中譯本新書發表會」，新版網頁也上線。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。