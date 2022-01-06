桃機群聚事件信實7清潔工染疫 總公司回應了

桃園機場新冠肺炎群聚事件，染疫的7名清潔工所屬公司信實集團，今日表示，據了解航廈夜班員工都已匡列隔離，染疫7名員工雖然都是在航廈負責清潔，但分屬不同區塊，疫情消息皆以指揮中心公布為主，公司目前先以防疫為優先。

信實集團發言人黃品瑜強調，交通車只限定在桃園機場工作的員工搭乘，員工上車前會消毒、量額溫並確認佩戴口罩，車上也禁止飲食或交談，昨晚新增3名案例感染源頭需中央流行疫情指揮中心確定後才能了解，由於確診消息突然，總公司目前消息混亂，仍在了解中。

航廈清潔人員位處防疫第一線，染疫風險高，黃品瑜說，自疫情爆發後，若遇到員工提離職，公司都先安撫同仁為優先。

信實集團表示，染疫相關地點在桃園，而總公司在竹北，所屬區域不同，負責外包清潔的員工也不會回到竹北公司，總公司目前營運正常，但董事長有特別叮嚀員工遵守防疫規定、消毒及注意自身清潔。。