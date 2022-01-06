影／金嗓歌友會設篩檢站 民眾一早排隊採檢
桃園機場群聚案持續擴大，確診個案足跡，案17239去年12月29日至今年1月2日連續5天到金嗓歌友會參加活動。桃園市衛生局今天上午七點就派駐工作人員在現場設立臨時篩檢站，一早就有附近住戶及當天參加活動的民眾前來篩檢，眾人議論紛紛，深怕自己不小心被感染。
立委魯明哲昨天拿出跨年夜當天活動的照片指出，當天活動現場非常擁擠丶採圓桌餐飲方式，舞台上下都沒什麼人戴上口罩，他呼籲桃園市政府應該立即採取必要措施，快速掌握情況。另外，據金嗓歌友會表示，12月31日晚會約有會員及眷屬800人參加，因採事先報名方式，故現場並無實聯制。
市府衛生局說，當晚有近千人參與，只要有參加當天跨年活動的民眾，都會請他們今天到現場進行篩檢。
雖然衛生局昨天才臨時決定設立機動篩檢站，但才經過一夜，附近民眾知悉有確診足跡後已引發恐慌，一大早七點不到就有人到金嗓歌友會排隊等候篩檢，許多人口中喃喃自語，希望自己不要被感染。
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