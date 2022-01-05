染疫清潔人員連到金嗓歌友會5天 15人被匡列採檢

桃園機場爆清潔人員群聚感染，桃園市政府今公布4名在地個案足跡，其中1人連5天都去中壢區的金嗓歌友會K歌，讓疫調人員非常緊張，已匡列歌友會15人，正等待檢結果未出爐。另外，桃園針對群聚事件開設4處社區篩檢站，截至傍晚6時共採檢1042人，結果尚未出爐。

去金嗓歌友會的確診者是案17239，而歌友會空間環境與連鎖KTV包廂不同，除了開放卡拉OK，還有羽球場、桌球場可使用，型式較接近活動中心，但是屬私人經營，進入必須繳費。

金嗓歌友會因有確診者足跡，已暫停開放並自主清潔消毒，市府匡列15名足跡與案17239重疊的民眾，採檢結果尚未出爐。不過，案17239的同住家人採檢結果則是陰性。

桃園市政府昨公布確診者足跡還有11個，包含9個定點和2條公車路線。

定點部份分別是家樂福中壢店、大潤發平鎮店、忠貞市場、中北黃昏市場、金翔鴻麵包店、百年神山蛋糕、弘爺漢堡冠柏店、懷仁大藥局和中華電信內壢忠孝服務中心；交通方面則是12月30、31日上午中壢客運開往忠貞市場的112N號公車，以及下午桃園客運開往金鋒市場的112S號公車。

桃園市政府為了揪出可能存在的感染者，今在龍岡大操場、北區客家會館和中壢區黎明公園設社區採檢站，另在中壢區中正公園設移動式採檢站，至傍晚6時共1042人前往採檢。市府採檢工作將持續到周六，移動式採檢站明天將移到桃園區中路重畫區，後天回到原地，大後天會再到中路設點。