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桃機清潔員再傳3例確診 桃市府出面這樣回應

影／晚間巡視桃機 王必勝：車隊建議使用隔板、防護衣

攝影中心 / 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園機場染疫案今天再度擴大，新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，中央流行疫情指揮中心表示，為避免防疫計程車司機再度感染，將提供隔離衣給司機員，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影
桃園機場染疫案今天再度擴大，新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，中央流行疫情指揮中心表示，為避免防疫計程車司機再度感染，將提供隔離衣給司機員，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影

桃園機場染疫案今天再度擴大，今日確定新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，衛福部醫福會執行長王必勝上午離開桃園機場的前進指揮所前往桃園巡視，王必勝下午再度回到桃園機場繼續進行會議，晚間開完會議後，王必勝前往巡視航廈內及防疫車隊，並給予防疫建議。

王必勝在伴手禮店前停留巡視時表示今天有媒體寫道有旅客入境還可以進去伴手禮店購物一事，王必勝特別向店員詢問旅客購物相關流程，店員表示旅客入境後，旅客只能在隔離線內跟店員說需要購買什麼商品，由店員去拿取並放在盒子內，旅客在盒子內放現金或信用卡完成交易程序，店員也會用酒精完成消毒作業，旅客在這整個過程中是不會進入到店內採購的，一切購物都在隔離線內進行。王必勝表示這樣很好，繼續維持。

王必勝持續前往防疫車隊搭車處巡視，視察完後王必勝給出幾點指示，王必勝說防疫車隊手套及口罩是一定必須要有的，再來就是強烈建議使用隔板及防護衣，並選擇性使用N95口罩及護目鏡。

衛福部醫福會執行長王必勝（中）前往防疫車隊搭車處巡視，視察完後王必勝給出幾點指示，王必勝說防疫車隊手套及口罩是一定必須要有的，再來就是強烈建議使用隔板及防護衣，並選擇性使用N95口罩及護目鏡。記者季相儒／攝影
衛福部醫福會執行長王必勝（中）前往防疫車隊搭車處巡視，視察完後王必勝給出幾點指示，王必勝說防疫車隊手套及口罩是一定必須要有的，再來就是強烈建議使用隔板及防護衣，並選擇性使用N95口罩及護目鏡。記者季相儒／攝影
桃園機場染疫案今天再度擴大，新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，中央流行疫情指揮中心表示，為避免防疫計程車司機再度感染，將提供隔離衣給司機員，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影
桃園機場染疫案今天再度擴大，新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，中央流行疫情指揮中心表示，為避免防疫計程車司機再度感染，將提供隔離衣給司機員，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影
桃園機場染疫案今天再度擴大，衛福部醫福會執行長王必勝（右）在伴手禮店前停留巡視時表示今天有媒體寫道有旅客入境還可以進去伴手禮店購物一事，王必勝特別向店員詢問旅客購物相關流程。記者季相儒／攝影
桃園機場染疫案今天再度擴大，衛福部醫福會執行長王必勝（右）在伴手禮店前停留巡視時表示今天有媒體寫道有旅客入境還可以進去伴手禮店購物一事，王必勝特別向店員詢問旅客購物相關流程。記者季相儒／攝影
桃園機場染疫案今天再度擴大，新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，中央流行疫情指揮中心表示，為避免防疫計程車司機再度感染，將提供隔離衣給司機員，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影
桃園機場染疫案今天再度擴大，新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，中央流行疫情指揮中心表示，為避免防疫計程車司機再度感染，將提供隔離衣給司機員，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影

桃園機場 王必勝

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