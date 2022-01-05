影／晚間巡視桃機 王必勝：車隊建議使用隔板、防護衣
桃園機場染疫案今天再度擴大，今日確定新增一名曾與清潔員搭乘同班交通車的確診者案17230，衛福部醫福會執行長王必勝上午離開桃園機場的前進指揮所前往桃園巡視，王必勝下午再度回到桃園機場繼續進行會議，晚間開完會議後，王必勝前往巡視航廈內及防疫車隊，並給予防疫建議。
王必勝在伴手禮店前停留巡視時表示今天有媒體寫道有旅客入境還可以進去伴手禮店購物一事，王必勝特別向店員詢問旅客購物相關流程，店員表示旅客入境後，旅客只能在隔離線內跟店員說需要購買什麼商品，由店員去拿取並放在盒子內，旅客在盒子內放現金或信用卡完成交易程序，店員也會用酒精完成消毒作業，旅客在這整個過程中是不會進入到店內採購的，一切購物都在隔離線內進行。王必勝表示這樣很好，繼續維持。
王必勝持續前往防疫車隊搭車處巡視，視察完後王必勝給出幾點指示，王必勝說防疫車隊手套及口罩是一定必須要有的，再來就是強烈建議使用隔板及防護衣，並選擇性使用N95口罩及護目鏡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言