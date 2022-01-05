裝備升級！防疫車隊配給防水隔離衣 國內4機場比照辦理

桃園機場爆發群聚感染，目前已有4名清潔人員、1名防疫計程車司機共5人確診，指揮中心於桃機設置前進指揮所，由醫福會執行長、指揮中心醫療應變組副組長王必勝負責指揮。指揮官陳時中表示，包括桃機、外包清潔、防疫檢疫人員等，包括檢測、裝備都須加強，除了桃機外，其他台北、台中、高雄機場比照辦理。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，王必勝還在機場做相關應變工作，以目前今早回報最新進度，昨日整天社區採檢190人，採檢出1名陽性；防疫車隊採檢577人，採檢出1名陽性，其餘571人陰性、5人檢驗中；外包清潔人員採檢完859人，2人待採，1名陽性已公布過，而165人檢驗中。至於機場公司917人完成快篩，其中696人陰性、221人待採。至於社區篩檢狀況良好，今上午大約400人完成採檢。

羅一鈞表示，桃機設置前進指揮所，針對機場人員、地勤和防疫車隊有加強採檢，宣布定義後會要求各單位儘速配合實施，此次指揮中心、桃機、醫院代表實際演練操作，未來松山、小港機場同時配合辦理。因應風險等級提高，指揮中心檢視防疫計程車防護裝備而決定修改，包括提供車隊穿防水隔離衣等。

陳時中表示，除了桃機、外包清潔人員、防疫檢疫人員外，社區也要做監控、相關疫調匡列，以及後續送醫，這部分由桃園市衛生局負責，桃市衛生局需要成立採檢站，一方面給有疑慮、有接觸、有症狀者採檢，也可做社區監控，看疫情有無向社區前進，當然希望不要有。個別疫情調查，則由居住所在地的衛生局去匡列足跡及人員並檢測。