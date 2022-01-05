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桃機前進指揮所首場會議 王必勝微調旅客動線

中央社 / 桃園機場5日電
衛福部醫福會執行長王必勝（左）。記者季相儒／攝影
衛福部醫福會執行長王必勝（左）。記者季相儒／攝影

中央流行疫情指揮中心在桃園國際機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝統籌，他今天表示，旅客動線仍依照先前所規劃，但會進行部分調整，在一些流程上改進。

王必勝進駐桃園國際機場前進指揮所，上午9時召開首場會議，會議在10時30分許結束，會後接受媒體聯訪。他表示，早上是在做一些例行工作討論，至於旅客動線，還是依照先前所規劃，但會進行部分調整，相關細節很多，針對疑慮處像是太窄會擴大、接觸的點也可以少一點，進行一些流程上改進。

至於新增1例清潔員工個案如何感染、工作區域範圍、與先前感染者是否有重疊，王必勝表示，相關細節須由指揮中心說明。

隨後王必勝前往忠貞市場，他表示，主要是了解當地採檢量能及採檢狀況，原本3處採檢站將視現場情況考慮是否增加至6處。

中央流行疫情指揮中心昨天下午召開記者會表示，桃園國際機場出現4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機，其中的清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。

機場 王必勝 桃園

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