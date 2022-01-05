她創作「謝謝你，因為有你」歌曲 為台灣及醫護加油！
全台努力防疫，台中東勢人劉晏智去年和朋友發起為台灣加油行動，在臉書發起募集照片活動，小學生和各行各業拍照響應，已募集500多張照片，編成台灣地形，為台灣和醫護加油，他好友林守潔看到這些動人照片，為疫情寫出一首歌「謝謝你，因為有你」，歌和照片剪輯合成，最近PO上網，也感動很多人的心。
劉晏智表示，去年台灣疫情3級警戒時，他募集台灣加油及醫護加油照片，他心中還有未完成的一個事情，想再為台灣和醫護人員做點事，他們的好朋友林守潔，當疫情不能外出時，在家裡看到他在收集台灣及醫護加油的照片，心中感動，她為疫情寫出的一首歌「謝謝你，因為有你」。
「這是很有溫度有感覺的歌」劉晏智說，他和朋友們試了很多方式都不能相聚，想要有多人輪流唱這首歌，再剪接上百張為台灣和醫護加油的照片，但是要拼湊起來很難，他問了很多高手，要拼湊出大家一起唱出的感覺，真的不容易。
傷腦筋的時刻，他有位好朋友簡羽崎，她高強的剪輯，將歌和照片剪輯合成，完成品最近已上網，他歡迎大家點看，也為自己加油，劉晏智表示，台灣防疫做得好，但大家還是要戴好口罩，保護他人，也是保護自己。
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