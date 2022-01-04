H2U永悅健康攜手筆記網路　舉辦為永續而跑的綠色馬拉松

羅布森伴城路跑提供身障公益名額，呼籲對視障跑者的重視與尊重。 圖／H2U永悅健康提供

2021年對筆記網路來說，受到疫情衝擊最大，面對路跑與賽事活動相繼取消，H2U永悅健康決定大膽攜手筆記網路團隊進行一場「數位轉型」實踐，而且就從台灣四大馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」及2022年舉辦在即的全台第一場低碳路跑賽事「羅布森伴城路跑」做起。

田中馬10周年改為線上跑活動，邀請跑者們共襄盛舉。 圖／H2U永悅健康提供

田中馬為國內的全綠色賽事代表之一，過去不僅有八大低碳作為，每一年皆會與台鐵合作加開班次，降低選手交通的碳排放量；在推廣減碳上，也與慈濟基金會合作，2020年賽事中回收廢棄物較2019年從4.6噸減少至4噸，減少幅度達15%，此外，周邊商品如十周年紀念衣T-Shirt，也使用環保咖啡紗跟義大利熱昇華墨水製成，裝衣袋使用不織布袋等，減少一次性製作物之使用。

2021年底剛落幕的「田中馬十週年」線上跑馬拉松，不僅領銜開發線上跑賽事系統，引發跑友討論風潮，賽事總參加人數共超過9,200名跑友，總里程累積達970,438公里，超過從彰化田中垂直跑到月球來回的總里程數；賽事也延續「田中優先、彰化優先、台灣優先」的在地採購原則，降低物資運輸上的碳排放量；此外，也與富邦金控、三光米等贊助商共同合作，在台灣共同種下5,511顆樹，具體完成綠色賽事之實踐。

H2U永悅健康表示，在規劃田中馬的十周年線上活動時，也面臨許多挑戰，包括如何把跑者在虛擬線上跑的過程，轉化為實體賽事的認知，以及如何傳遞田中鄉親熱情的補給及加油聲等，對此，賽會特別開發了全新線上跑組隊累積里程競賽及加油點讚系統，讓參與者有更深的帶入感，同時也帶動非跑者的一般民眾，能一起同樂參與活動。

除了田中馬之外，運動筆記2021年舉辦線上環台挑戰賽，以因應不群聚、不跨區移動的概念，讓跑者在最安全的情況下跑步累積里程，共有台港澳新馬70隊報名、近2000名跑友參賽，短短一個月的時間，線上環台賽累積了跑步距離350,000公里，平均每人貢獻175公里。健行筆記則首創線上登山挑戰賽，以健行筆記APP記錄爬山軌跡，併以台灣最高峰－玉山標高3952公尺為團隊目標，團隊累積爬升高度達3952公尺即可獲得完賽證書，此系統還能看到自己屬名的Q版人像爬山的動畫，引起山友圈的熱烈討論

對於今年的實體賽事轉化數位體驗，H2U永悅健康認為這是疫情下世界必然的改變，也是未來的趨勢，數位化體驗對於賽事本身更是一個擴增賦能的工具，同時也是「創建 ESG數位歷程」的平台，希望能藉由這樣拋磚引玉的行為，為社會做出貢獻。

此外，H2U永悅健康2022年也分別於桃園、台中、高雄舉辦全台首場低碳路跑賽事「羅布森伴城公益路跑」，賽事全程交維車輛以油電車取代汽油車；全程不使用一次性免洗餐具，並開模兼具美感及實用的賽事專屬環保水杯；整場賽事的選手補給及志工餐食皆為低碳蔬食；同時提供身障公益名額，彰顯友善關懷理念，將低碳、環保概念帶入賽事中，鼓勵民眾一起為永續、健康而跑。