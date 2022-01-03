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確診家長為機場員工！桃園2學校宣布緊急停課1天

機場員工確診 桃園1國小1高中明停課 小學同班停課1周

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區今天下午傳出在桃園機場工作的家長確診，造成就讀中壢區某國小學童及同住就讀某高中的親友學生疑似與確診者接觸，兩所學校接獲通報，立即啟動防疫緊急應變措施，兩校宣布，明天全校預防性停課1天，國小學童班級停課7天，校方啟動線上教學課程，明天環保局人員循學生軌跡全面校園消毒防疫。

該國小表示，接獲學生家長確診，校方立即啟動緊急處理，報告教育局明天全校預防性停課一天，校方查出該學生今天在學校走過地方的軌跡，立即進行消毒，也通報清潔防疫人員明天到校循軌跡全面環境消毒，該班級停課7天，該名學生居家自主隔離14天追蹤，全校明天採線上教學，以最高規格做好防疫。

該高中表示，教育局轉知該校學生疑似與確診者接觸及遭匡列管採檢對象，校方立即啟動校園防疫安全與預防性環境消毒，明天全校學生實施預防性停課1天，並進行消毒，請學生及家長勿過度恐慌。

新冠肺炎 COVID-19

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