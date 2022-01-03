蔡英文接見2022第一組賓客 超馬選手羅維銘送上人字拖

蔡英文總統今天上午接見「第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘等代表」，她致詞時表示，未來會持續支持體育運動的各項發展，對於專業競技選手也會特別提出協助，並且逐年增加體育預算，盼給選手更好的照顧及支持。羅維銘也送上「人字拖」當作禮物，讓蔡總統相當驚喜。

蔡總統表示，超馬選手是她2022年第一組接見的賓客，非常歡迎大家來到總統府。新的一年，看到這麼有活力的超馬選手，她感覺總統府突然年輕了很多。首先恭喜羅維銘完成「地表最長超級馬拉松」，更以「48天11小時52分鐘又1秒」的時間，拿下第2名的好成績。她指出，這項競賽考驗的不只是體力，更是意志力，很多國人透過影片，都看到羅手上拿著國旗、腳上穿著台灣製造「人字拖」衝過終點，真的讓大家非常感動。

蔡總統說，現場還有幾位優秀的選手跑者，包括在棲蘭越野賽分別奪下男女100公里組冠軍—周青和羅曉惠；另外還有「台灣48小時超馬紀錄保持者」、同時身兼跑者和醫師的李俊昌及正在規畫中央山脈大縱「跑」的古明政。

蔡總統說，台灣能夠有這麼多優秀的體育健將，除了選手的努力、教練的付出，也要特別感謝超馬協會和贊助的企業，「他們的支持不只是選手最有力的後盾，也促進馬拉松在台灣的發展。」

蔡總統提到，這幾年來，因為各界的共同投入，以及選手的示範效應，馬拉松逐漸成為全民運動。特別是馬拉松比賽方式真的很多元，除了基本的半馬、全馬，還有超馬、親子馬，讓想要挑戰更高難度的朋友，可以一級一級的升級，也有全家大小都可以參加的項目。「現在我們常常在社群媒體上，看到很多人分享參加馬拉松的照片。台灣整體的運動風氣也因為馬拉松被帶動起來，這是很好的現象。」

蔡總統表示，政府未來會持續支持體育運動的各項發展，對於專業競技選手也會特別提出協助。從她擔任總統以來，每一年都在增加體育預算，希望給選手更好的照顧及支持，讓選手的表現更好。當選手表現很好的時候，全國都是感動的，也凝聚國人的團結。最後，她感謝大家的努力，讓台灣在國際上被看到。新的一年，祝大家新年快樂，「我們再繼續一起努力」。