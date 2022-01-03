快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文接見2022第一組賓客 超馬選手羅維銘送上人字拖

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右）今天上午接見「第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手」羅維銘，羅送上「人字拖」當禮物。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）今天上午接見「第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手」羅維銘，羅送上「人字拖」當禮物。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘等代表」，她致詞時表示，未來會持續支持體育運動的各項發展，對於專業競技選手也會特別提出協助，並且逐年增加體育預算，盼給選手更好的照顧及支持。羅維銘也送上「人字拖」當作禮物，讓蔡總統相當驚喜。

蔡總統表示，超馬選手是她2022年第一組接見的賓客，非常歡迎大家來到總統府。新的一年，看到這麼有活力的超馬選手，她感覺總統府突然年輕了很多。首先恭喜羅維銘完成「地表最長超級馬拉松」，更以「48天11小時52分鐘又1秒」的時間，拿下第2名的好成績。她指出，這項競賽考驗的不只是體力，更是意志力，很多國人透過影片，都看到羅手上拿著國旗、腳上穿著台灣製造「人字拖」衝過終點，真的讓大家非常感動。

蔡總統說，現場還有幾位優秀的選手跑者，包括在棲蘭越野賽分別奪下男女100公里組冠軍—周青和羅曉惠；另外還有「台灣48小時超馬紀錄保持者」、同時身兼跑者和醫師的李俊昌及正在規畫中央山脈大縱「跑」的古明政。

蔡總統說，台灣能夠有這麼多優秀的體育健將，除了選手的努力、教練的付出，也要特別感謝超馬協會和贊助的企業，「他們的支持不只是選手最有力的後盾，也促進馬拉松在台灣的發展。」

蔡總統提到，這幾年來，因為各界的共同投入，以及選手的示範效應，馬拉松逐漸成為全民運動。特別是馬拉松比賽方式真的很多元，除了基本的半馬、全馬，還有超馬、親子馬，讓想要挑戰更高難度的朋友，可以一級一級的升級，也有全家大小都可以參加的項目。「現在我們常常在社群媒體上，看到很多人分享參加馬拉松的照片。台灣整體的運動風氣也因為馬拉松被帶動起來，這是很好的現象。」

蔡總統表示，政府未來會持續支持體育運動的各項發展，對於專業競技選手也會特別提出協助。從她擔任總統以來，每一年都在增加體育預算，希望給選手更好的照顧及支持，讓選手的表現更好。當選手表現很好的時候，全國都是感動的，也凝聚國人的團結。最後，她感謝大家的努力，讓台灣在國際上被看到。新的一年，祝大家新年快樂，「我們再繼續一起努力」。

馬拉松 體育 總統府

延伸閱讀

接見夾腳拖超馬好手 總統：政府續支持體育發展

【專家之眼】民進黨大聲唱國歌 心中難道不流血？

孫大千：中華民國總統元旦談話讓國號消失 失職失格

中二補選衝刺 蔡英文助講 盧秀燕挺在地

相關新聞

蔡英文接見2022第一組賓客 超馬選手羅維銘送上人字拖

蔡英文總統今天上午接見「第25屆3100英哩超級馬拉松競賽選手羅維銘等代表」，她致詞時表示，未來會持續支持體育運動的各項...

回顧2021 影評：這八部台片令人失望透頂

2021年，全球疫情持續延燒，台灣在5月中下旬亦因三級警戒之故關閉戲院近兩個月，台灣電影雖深受影響，但一整年來仍有三部台片票房破億（《角頭－浪流連》、《當男人戀愛時》和《月老》）。 此外，今年照例有不少紀錄片上院線，最神奇的則是有多部風格殊異的短片以特定城市單廳多場方式進行商映，有些票房表現相當不賴，例如：走影展路線的短片《少年阿堯》、《洞兩洞六》、《伏魔殿》和怪咖系列多部紀錄短片票房皆超過新台幣三十萬...

【午間快報】北市爆6防疫旅館淪陷／Omicron「易感染喉嚨而非肺」

•台北市繼傳有3家防疫旅館出現疑似群聚感染事件後，昨晚再爆中正區2家、北投區1家防疫旅館有相同情況，若確定，北市共有6家防疫旅館相繼淪陷，台北市副市長黃珊珊今表示，目前確認的就是3家，其他防疫旅館若出現確診但在不同時間入住的，不會說是疑似，但會查證關聯性。...

神回顧／奧運選手稱霸2021年！20大年度爆紅人物　蕾神年底追擊闖前三

你不會不認識他們吧～2021年即將結束！今年歷經台灣三級警戒、台灣選手在東奧發光發熱、優質偶像王力宏破滅等名人八卦，許多人也因為火熱話題備受熱議，像是奪下羽球男單金牌的麟洋配、國民老公楊勇緯、小林同學林昀儒等人在東奧後成為國民偶像，另外年底爆出的王力宏婚變風波，也讓前妻李靚蕾被冠上「蕾神之鎚」的封號，在12月底投出震撼彈，讓她聲量直線飆漲，衝進前3名！

台日創共榮首長聯盟 岸田比誰都尷尬

由日本石川縣加賀市市長宮元陸等友台地方首長發起的「日台共榮首長聯盟」日前在東京舉行成立大會，在「中國威脅」意識集結的背景下，該會要求日本政府和台灣在政治與安全保障領域進行直接對話，並且制定類似美國的《台灣關係法》，賦予日台安全保障關係的法源。

經理人恐慌潮／跨領域歷練 要向上下20歲學習

台灣中年、基層主管人才群普遍瀰漫中年危機感，帶領過不少員工的企業家、創業家最明白。佳世達董事長陳其宏、中華經營智慧分享協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。