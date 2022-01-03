神回顧／奧運選手稱霸2021年！20大年度爆紅人物　蕾神年底追擊闖前三

2021年即將結束！今年歷經台灣三級警戒、台灣選手在東奧發光發熱、優質偶像王力宏破滅等名人八卦，許多人也因為火熱話題備受熱議，像是奪下羽球男單金牌的麟洋配、國民老公楊勇緯、小林同學林昀儒等人在東奧後成為國民偶像，另外年底爆出的王力宏婚變風波，也讓前妻李靚蕾被冠上「蕾神之鎚」的封號，在12月底投出震撼彈，讓她聲量直線飆漲，衝進前3名！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你，2021年有哪些爆紅人物，來看看這些人你都認識嗎？

image source:FB/戴資穎

NO.20 黑貓老師

今年4月Facebook掀起一波「座標之力」熱潮，黑貓老師可說是推廣始祖，他於3月就提出「座標之力」的觀察，平常還會在留言區「開車」貼番號獲得不少死忠粉絲。

另外，黑貓老師在2月提出台北人、南部人和台南人說出「下次約吃飯」時的不同意義更引起廣大迴響，當時該貼文分享次數近1萬次，更得到超過10萬個按讚數。

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NO.14 NanaQ

極簡系YouTuberNanaQ在今年以一部「自律的女生有多可怕」影片聲量暴衝，影片中曾多次說明自己的生活習慣，像是不使用衛生紙、完全不喝含糖飲料、不使用任何保養品、化妝品，卻引起網友的「柯南精神」，次次抓包打臉，也讓她成為熱議人物。

許多網友認為「NanaQ把話說得這麼滿，會引起別人懷疑也很正常」，但也有人覺得不喜歡就不要看，不需要對人指指點點。

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NO.12 蒼藍鴿

台大兒科醫生吳其穎（蒼藍鴿）在2021年1月1號發佈「肝膽排石騙局破解」打臉百萬YouTuber愛莉莎莎喝油、吃瀉藥一戰成名，隨後愛莉莎莎又拍片反擊，在網路上掀起「大鴿沒有輸」熱潮，頻道更一天爆增超過1萬訂閱數。

但當時風波讓蒼藍鴿遭網友檢舉違反《公務員服務法》，他也直球對決「沒人能阻止我繼續科普」獲得網友大讚。

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NO.10 聞氫哥

以「心靈毒雞湯」爆紅的聞氫哥，在各式各樣與職場有關的粉絲團、文章總會看到他的身影，滿滿負能量又嘲諷力滿點的留言圈粉無數。

不僅毒雞湯吸引網友朝聖，聞氫哥可說是2021年各家小編的好朋友，在8月掀起的「聞氫哥之亂」，各家小編為了把「座標之力」請到自家粉專，紛紛Tag聞氫哥希望可以帶動觸及，妙語如珠的回應往往讓留言按讚數高過本文。

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NO.8 楊勇緯

首度前進奧運殿堂就奪牌的台灣「柔道男神」楊勇緯，在東奧男子60公斤級摘下銀牌，成為拿下台灣首面奧運柔道獎牌的第一人，如今更獲得國際柔道總會世界排名第一的肯定。

帥氣的外型、精湛技術吸引不少人關注，網友替他冠上「國民老公」的稱號，楊勇緯的魅力不只在台灣，更延燒到日本，連日本網友也大讚「看她比賽就會被圈粉」更有許多台日網友自稱是「楊太太」，說是今年爆紅的新一代運動天菜一點也不為過。

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NO.7 龍龍

今年10月爆發的「龍K之亂」讓主角龍龍、老K聲量暴衝，討論熱度更一度超越金鐘56！

起因是龍龍在專訪時控訴老K在《炎上》脫稿演出，老闆博恩也向老K哭喊「你為什麼不道歉」，原本網友一面倒痛罵老K，但薩泰爾調現場影片打臉龍龍的說法，最後龍龍僅以一句「我記錯了」想輕輕帶過，讓同一經紀人的鄭家純無法接受，直播切割，雖然最後老K、龍龍都離開公司、解約，但也帶動了網友對台灣喜劇圈的討論。

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NO.5 林昀儒

「小林同學」林昀儒在東奧繳出混雙銅牌、男單第4名的亮眼成績，冷靜沈穩的個性、強大心理素質為他吸引不少粉絲，林昀儒過去就曾多次參加國際賽事，是台灣史上最年輕的世界桌球錦標賽代表隊成員。

對於林昀儒被貼上「天才」標籤，搭擋鄭怡靜也溫馨喊話「大家都認為你是神童，卻不知道你付出了多少努力」惹哭一票網友「昀儒真的很棒」。

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NO.3、4 李洋、王齊麟

東奧羽球男雙金牌聖筊組合「麟洋配」兩人的好感情羨煞眾人，頒獎典禮時的深情對望更讓網友直呼「請原地結婚」！

「麟洋配」先前接受全英文採訪也被網友翻出，李洋不時向王齊麟示意「聽不懂」更脫口而出「供蝦毀」爆笑又直接的反應讓網友心動不已，但回國後因兩人有公務員身份卻代言悠遊卡引起不小風波，事後立法院初審通過，放寬具公務員身分且曾任國家代表隊的選手，接受商業代言不受公服法限制。

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NO.2 李靚蕾

2021年最大風波之一莫過於歌手王力宏離婚後，被前妻李靚蕾指控召妓、約炮，長年累積的優質形象瞬間崩壞，李靚蕾文筆流暢、邏輯清晰，就算王爸、緋聞對象BY2 Yumi等人跳出來喊話澄清，甚至反咬李靚蕾，只見李靚蕾不畏戰繼續發文回擊，被網友稱作「蕾神之鎚」。

儘管事件在王力宏「左思右想」道歉並宣布暫時退出演藝圈告一段落，但蕾神一連串的勸世文激出爆量聲量，讓李靚蕾成為2021年爆紅人物第二名！

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NO.1 戴資穎

第一名就是台灣羽球選手戴資穎「小戴」啦！雖然身為「世界球后」的小戴一直是台灣體壇的知名人物，但今年在東京奧運的傑出表現為她帶來聲量高峰，民眾全程守在電視前只為了替她加油！

與泰國選手依瑟儂、印度一姊辛度的對戰讓觀眾看了熱淚盈匡，金牌戰對決中國選手陳雨菲，雖然最後惜敗但小戴奮力一搏的精彩表現也深深烙印在大家心裡，更有許多人因此更關注羽球比賽，近期小戴在2021年世錦賽拿下銀牌，根據世界羽聯公佈最新排名，依舊穩坐世界第一寶座！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年12月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021年爆紅人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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