新天地教會舉辦線上畢業典禮 近兩萬名神學生畢業

「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（以下簡稱「新天地教會」）暨附屬聖經教育機構「錫安基督教宣教中心」於12月26日舉辦線上畢業典禮，共有1萬8千838名神學生畢業，許多教會牧師線上收聽《啟示錄》講座後紛紛與「新天地教會」簽訂諒解備忘錄（MOU）並發出授課邀請，宣教中心講師函授初級課程將透過官方YouTube頻道播出，讓更多人不受時間空間的限制，都能掌握紮實的聖經知識。

以啟示之道照亮世界的耶穌的使者 圖／新天地教會提供

總會長：「聖經中的預言已成就，畢業生正是其實體」

「錫安基督教宣教中心」112期線上畢業典禮於韓國時間12月26日中午12時，YouTube官方頻道向全球民衆直播。當天共有1萬8千838名神學生畢業，其中韓國當地畢業生為1萬1千162名，來自海外的畢業生為7千676名。

畢業典禮的禮拜儀式由李萬熙總會長主領，李總會長表示，「聖經中已預言如今會通過啟示錄成就的話語創造新國度和新民族，而畢業生們正是其實體。」李總會長並引述《耶利米書》31章，表示關於撒下兩種種子的預言已在耶穌初臨時成就，到了末世即收割之時，兩種種子中的好種會被收割，而他們作為神的眾子將被蓋上印，繼而被創造成12支派14萬4千人。

新天地線上畢業典禮，逆勢增長舉世矚目 圖／新天地教會提供

教會紛紛簽訂MOU，白衣人群正在湧來

李總會長指出，「地球村裡清楚知道這個事實的人能有多少呢？我們『新天地』就像用聖經蓋章一樣，是按照聖經被創造的。『新天地』就是『新天新地』，大家被收割，在學院裡像蓋印般在心裡印上神的話語，且被創造成12支派，這些都是按照聖經所進行的。」

李總會長進一步表示，「新天地教會」12支派正按照六何原則向全球民衆講解《啟示錄》，而許多教會牧師收聽線上聖經講座後，紛紛請求簽訂傳講這話語的諒解備忘錄（MOU），這正如聖經所說，「白衣人群正在湧來。」

「錫安基督教宣教中心」譚榮真總院長也表示，自新冠疫情開始，「新天地教會」一直以線上方式進行禮拜，宣教中心也轉型成線上教學，全體聖徒亦嚴格遵守防疫措施，且通過網絡開展傳道活動。隨著時間推移，大家更活潑地進行線上傳道，使得「新天地教會」不僅沒有停止增長，還在總會長與12支派長帶領下，一起向全球市民大衆見證《啟示錄》的預言和實狀，吸引許多教會和神學院與「新天地教會」簽訂MOU。未來「錫安基督教宣教中心」講師將會向全球民衆見證宣教中心的初級課程。「希望大家能夠親自聆聽，並確認神所約定在如今要發生的事情。」

錫安基督教宣教中心譚榮真總院長為畢業生撥穗 圖／新天地教會提供

初級課程明年1月3日起將於YouTube播放

在疫情期間，宗教界聖徒數量普遍下降，唯獨「新天地教會」的聖徒數量逆勢增長，因而本屆畢業生人數及規模引起宗教界廣大關注，至被視為全球先例。「錫安基督教宣教中心」在去年培養了1萬8千382名畢業生，在近兩年疫情期間合計共有3萬7千220人修畢線上聖經教育課程並加入了「新天地教會」。外界認為這歸功於「新天地教會」以聖經話語為核心的信仰方式，加上YouTube等線上平台支援多國語言的播放功能，讓大眾可以零距離的接觸信仰，並且對「新天地教會」高水準的聖經教育產生興趣。

在全球人民因疫情飽受疾病、災害與苦難之際，追求宗教的人數日益增多，儘管實體活動受限，聖經話語卻能透過網路廣傳，也讓許多過去為了顧及外界觀感對「新天地教會」持觀望態度的牧師開始積極聽課，並與「新天地教會」簽訂MOU，發出授課邀請，可見「有聖經話語的地方必然能看見增長。」

「新天地教會」暨「錫安基督教宣教中心」講師函授初級課程將於2022年1月3日起，每週一、四透過YouTube官方頻道播放，共有24場。「新天地教會」相關人員表示，「這是許多牧師期待聽到的課程內容，邀請大家親自聆聽並作出判斷。」

點擊觀看完整版視頻 https://bit.ly/zh2021grad