聯合報正向影響：李棟樑捐款癱瘓士兵與聖嘉民中心

聯合報 / 記者程嘉文
軍友社理事長李棟樑訪聖嘉民啟智中心，與院童擊掌打招呼。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑訪聖嘉民啟智中心，與院童擊掌打招呼。記者程嘉文/攝影

因為勤跑部隊並且慰勞官兵出手大方，軍友社理事長李棟樑在軍中被形容為「史上最強理事長」。多年來積極參與工商社團與公益活動的李棟樑，除了捐款勞軍，也透過紀念父母與亡妻成立的懷恩、陳玲基金會，捐助弱勢民眾。其中19年前在軍中因為熱衰竭而癱瘓的徐國維，以及義大利籍神父呂若瑟創立的聖嘉民教養院，都因為聯合報地方同仁的報導，因此得到李棟樑的關注，從而持續捐款。27、28兩日，李棟樑分別到榮總桃園分院以及宜蘭三星的聖嘉民啟智中心，探望徐國維父親徐木聰，以及身心障礙的院童。

徐國維於民國92年服役期間，站衛兵時「熱中風」昏迷，雖然急救搶回一命，但從此癱瘓失去意識。國防部判定退伍後，94年起以「公費就養」身分住進榮總桃園分院至今。身為單親爸爸的徐木聰，收掉原本經營的小生意，十多年來全天在病房照顧兒子。107年8月4日，聯合報在A6版刊登徐木聰、徐國維父子的故事。李棟樑看到這則消息，十分感動，隨即安排前往醫院探視，並承諾每年捐贈20萬元，透過陸軍司令部轉給徐木聰，讓他可以聘雇看護工協助照料兒子。

聖嘉民中心是由來自義大利的呂若瑟神父創立，今年81歲的呂若瑟，於民國54年來台服務，看到宜蘭的身心障礙朋友缺乏照顧與關心，為感念天主教靈醫會會祖聖嘉民（Camillus de Lellis，1550~1614）的「視病猶親」精神，於76年利用已廢棄的修道院創辦了「 聖嘉民啟智中心」，收治重度身心障礙者。去年10月，呂神父成為第30屆醫療奉獻獎得主。

107年6月11日，聯合報A8版獨家報導，聖嘉民中心財務入不敷出，亟需外界援助。李棟樑看到報紙，對於呂神父的精神十分感動，立刻就匯款20萬元捐助。此後他每年都維持捐款20萬，並經常利用到宜蘭勞軍的機會，就近前往聖嘉民探訪工作人員與院童。

軍友社理事長李棟樑訪聖嘉民啟智中心，院童向他握手。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑訪聖嘉民啟智中心，院童向他握手。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左），與因公癱瘓士兵徐國維的父親徐木聰（右）。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左），與因公癱瘓士兵徐國維的父親徐木聰（右）。記者程嘉文/攝影

呂若瑟神父 義大利 捐款

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