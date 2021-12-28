平日團體農業旅遊獎勵 符合資格每人補助200元

因應新冠肺炎疫情對休閒農業造成的衝擊，行政院農業委員會為振興休閒農業旅遊產業，鼓勵團體利用平日前往優質休閒農業場域進行旅遊體驗，凡符合資格者每人200元獎勵，期限到111年6月底，敬請多加利用。

申請資格多元 邀請學校、旅行社及公司行號前往農場體驗旅遊

自即日起至111年6月30日止，凡為國內各級公私立學校及合法立案之各類教育機構(幼兒園、國民中小學、高級中等學校、大專院校、大學、研究所、博士班、補習班、課照中心、社區大學等)，或依據交通部發展觀光條例之合法設立旅行業、依據公司法合法成立之法人，規劃平日團體旅遊行程，將適用農業旅遊點（取得許可登記證休閒農場、通過特色農業旅遊認證之農遊業者、輔導在案之田媽媽、經農業主管機關推薦之休閒農業區遊客服務中心或區內農業旅遊業者、農遊超市電商平台適用農業旅遊業者）納入行程，並於該點進行門票、農業體驗活動(含單項體驗活動或套裝行程)或田園餐飲等消費並符合獎勵條件者，每團每人獎勵200元。

鼓勵學校多多前往農場體驗旅遊。 圖／台灣休閒農業發展協會 提供

搗客家麻糬，是新竹芎林鄉農會飛鳳傳情米點坊最受歡迎的體驗。

頭城農場農村廚房。

獎勵名額20萬人次 名額有限申請要快

本次獎勵名額為20萬人次，旅行業每單位上限為1000人次、其他獎勵對象每單位上限則為500人次，凡每團出團人數至少15人含以上（隨團工作人員及 3 歲以下幼兒不予列入），且每團每人至適用農業旅遊點平均消費金額至少120元以上，行程安排於平日的周一到周五（不含國定假日）一日遊程，或周六、日及國定假日合計不得超過一天的兩日以上遊程，皆可申請。

申請核銷流程皆E化 減少繁瑣行政作業流程

為減少繁瑣行政作業流程，特別以「團體旅遊獎勵電子化系統」受理申請及核銷，凡符合資格者，即可上網進行申請，由台灣休閒農業發展協會進行審核，確認是否符合獎勵資格，經審核通過收到通知，即可於申請出團日出團；後續亦透過電子化系統進行核銷，補助流程皆E化，便利快速。

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