快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

台灣中油首座電動汽車複合快充站 台北市福林站揭牌啟用

聯合線上 / 林筱芸

因應全球能源政策趨勢，降低二氧化碳排放量，達成2050年淨零排放目標，台灣中油公司積極投入電動載具充電基礎設施布建行列，首座電動汽車複合快充站與悠勢科技(USPACE)等共同合作，於台北市福林加油站旁的停車場設置，今(27)日揭牌啟用，現場示範各種汽車充電方式，邀請各電動車主開車來充電，還可以為愛車洗車、簡易保養，等候的空檔在網美咖啡廳喝杯中油CUP&GO來速咖啡，充飽電再出發。

台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用。 圖／台灣中油股份有限公司 提供
台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用。 圖／台灣中油股份有限公司 提供

「福林汽車充電站」是台灣中油首座電動汽車複合快充站，設置地點在福林加油站旁的停車場，除了智慧停車設備之外，另設置6座250kW超級充電樁(6槍，TPC及CCS2)，以及2座雙槍200kW快速充電樁(4槍，CCS1及CCS2)，可同時滿足各種車型電動車充電需求。

台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用，提供各種充電方式滿足車主需求。 圖／台灣中油股份有限公司 提供
台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用，提供各種充電方式滿足車主需求。 圖／台灣中油股份有限公司 提供

今天上午的揭牌啟用儀式，由經濟部主祕陳怡鈴、台灣中油總經理兼代理董事長李順欽等人共同主持，宣布台灣中油正式進入多元能源供應的新里程碑。李代董事長共同體驗如何為汽車充電，並與車主們利用充電空檔，一起品嚐中油CUP&GO來速咖啡的香醇。

台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用，提供各種充電方式滿足車主需求。 圖／台灣中油股份有限公司 提供
台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用，提供各種充電方式滿足車主需求。 圖／台灣中油股份有限公司 提供

陳怡鈴主秘致詞時指出，淨零減碳是世界共同的趨勢，充電設施的設置是未來淨零減碳的重點，政府一直沒有缺席，她很感謝台灣中油持續擔任國營企業領頭羊，未來提供給民眾更完善的充電建置。

台灣中油首座汽車快充站（福林站）擁有各種充電樁形式，滿足各類規格的充電車。 圖／台灣中油股份有限公司 提供
台灣中油首座汽車快充站（福林站）擁有各種充電樁形式，滿足各類規格的充電車。 圖／台灣中油股份有限公司 提供

「來中油加油不只好方便，還可以加油又充電！」台灣中油總經理兼代理董事長李順欽指出，福林站提供的是一站式服務，亦是複合式服務的示範站，除提供顧客愛車充電，另有洗車及簡易保養服務，消費者開著愛車來福林站充電，利用充電空檔可以到附設咖啡廳品嚐「中油CUP&GO來速咖啡」，使用舒適乾淨廁所。

首座台灣中油首座汽車快充站為複合式經營，提供好喝的來速咖啡。 圖／台灣中油股份有限公司 提供
首座台灣中油首座汽車快充站為複合式經營，提供好喝的來速咖啡。 圖／台灣中油股份有限公司 提供

現場安排來賓為電動車充電，並一同品嚐「中油CUP&GO來速咖啡」，李代董事長宣示五年之內在全台建置19站汽車快速充電站共59槍的充電槍，以滿足電動車主充電需求，未來會繼續依電動車的發展速度滾動式調整，不管是自行經營或委外經營，屆時將有更多電動車商、加油站業者及相關業者等加入，組成合作團隊，為全台車主打造友善的電動車充電服務環境。

首座台灣中油首座汽車快充站為複合式經營，提供好喝的來速咖啡。 圖／台灣中油股份有限公司 提供
首座台灣中油首座汽車快充站為複合式經營，提供好喝的來速咖啡。 圖／台灣中油股份有限公司 提供

相關新聞

一位失身女子的都會電影 揭開九十年前的現代台北

「姊姊，《七片海》（七つの海）來了！」（中略）「在新館演。」這是1933年《台灣新民報》的連載小說《命運難違》（爭へぬ運命）當中的一段姊妹對白。《命運難違》是台灣最早的新聞連載小說，作者林煇焜以日文寫成。對白中的《七片海》（七つの海），分為1931年的處女篇與1932年的貞操篇兩篇，導演是松竹映畫的名導清水宏。

【午間快報】林智堅：黨內問題已解決 3邀朱立倫辯論／宋少卿酒駕送辦

•大新竹合併升格惹來黨內雜音與朝野隔空交火，新竹市長林智堅昨晚宣布不參選2022大新竹市長，引發熱議，有支持者勸進選桃園、台北？林智堅今天早上受訪說，「先謝謝大家，也請大家暫時不要替我安排工作」，並自曝太太是最開心他不選的人。 被問到面臨藍綠內外夾攻「必須犧牲自己，是否委屈？」林說，「現階段看來修法遇到很大困境，如果我就是修法最大阻礙，我想我就要搬走這個合併升格阻礙的石頭，就是我自己」。黨內意見是出於好意，內部問題都已解決，並三度邀請國民黨主席朱立倫公開辯論，呼籲朱不該持續為反對而反對。...

旅館轉型社宅 元旦上路

行政院日前核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，明年元旦上路。內政部規畫兩年內將兩萬戶旅館及公私有房舍轉型為...

原住民族語言傳播大樓 開工

原住民族語言傳播大樓新建工程昨在桃園市青埔舉行開工典禮，原民會主委夷將．拔路兒與桃園市長鄭文燦主持動工，原民會全額補助十...

學者：歷史建築補償 可納企業免稅

司法院日前公布大法官八一三號釋字，認為建物登錄為歷史建築，卻未給土地所有人補償，認定文資法違憲，須於兩年內修正文資法。文...

讓西方愛上中國史 美漢學家史景遷逝世

以中國史研究書寫聞名的美國史學家史景遷十二月廿五日辭世，享壽八十五歲。與他在美結緣的中研院副院長黃進興說，史景遷不但是讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。