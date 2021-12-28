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淹水線名單／110年大專校院註冊率出爐 這校不到2成

今開放接種證明下載 檢討出賽防疫 指揮中心14時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央疫情指揮中心發言人莊人祥說明，出國選手染疫檢討結果出爐。圖／指揮中心提供
中央疫情指揮中心發言人莊人祥說明，出國選手染疫檢討結果出爐。圖／指揮中心提供

國內今日上午8時開放「數位新冠病毒健康證明」供民眾下載，未來憑此QRcode等證明可快速入境歐盟等國。此外我國空手道亞錦賽代表隊返國共有11人確診，指揮中心發言人莊人祥於下午二時宣布開會進度。

國內返國國手級教練出現確診個案，疑似為在各國選手比賽及練習中交互感染機率高，指揮中心針對選手出國比賽的整體管理情形，開檢討會了解相關環節，讓未來出團能更安全。

同時指揮中心也宣布，從12月28日至明年1月10日，仍維持疫情二級警戒，相關檢疫措施仍然維持原本規定，但明年有部分新制調整，包含入境檢附日期縮短至2日，將放寬兒童、長者陪病者多一人，也放寬移工篩檢措施。

新冠肺炎 COVID-19

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【今日精摘】數位新冠病毒健康證明 明早開放下載／名歷史學家史景遷去世

•指揮中心宣布「數位新冠病毒健康證明」明天8時起開放國人下載，但外界關心除了出國使用外，國內是否也會要求進入特定場所需使用數位證明。指揮中心指揮官陳時中表示，未來國內規畫在特定場所使用，但目前還沒有要使用，先讓緊急出國者使用。至於明早開放國人下載，流量上有把握，但民眾不需要太著急「有需要再來申請」。

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