今開放接種證明下載 檢討出賽防疫 指揮中心14時說明
國內今日上午8時開放「數位新冠病毒健康證明」供民眾下載，未來憑此QRcode等證明可快速入境歐盟等國。此外我國空手道亞錦賽代表隊返國共有11人確診，指揮中心發言人莊人祥於下午二時宣布開會進度。
國內返國國手級教練出現確診個案，疑似為在各國選手比賽及練習中交互感染機率高，指揮中心針對選手出國比賽的整體管理情形，開檢討會了解相關環節，讓未來出團能更安全。
同時指揮中心也宣布，從12月28日至明年1月10日，仍維持疫情二級警戒，相關檢疫措施仍然維持原本規定，但明年有部分新制調整，包含入境檢附日期縮短至2日，將放寬兒童、長者陪病者多一人，也放寬移工篩檢措施。
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