全力備戰春節檢疫 新北嚴查7+7居家檢疫方案

文 / 新北市政府衛生局 提供

新北防疫大升級，為市民健康把關。 圖／新北市政府衛生局 提供
新北防疫大升級，為市民健康把關。 圖／新北市政府衛生局 提供

新變種病毒Omicron在國際肆虐，為即將迎來的農曆春節，新北衛生局也啟動春節整備專案，其中7+7居家檢疫方案，除返鄉國人應遵守防疫規定外，同住家人必須打滿2劑疫苗且滿14天，同時務必遵守不可與居檢者共用房間、衛浴、不可同處、共食。

國際疫情因Omicron，再掀一波確診潮，不少國家緊急關閉夜店、酒吧，甚至取消新年大型慶祝活動。不過據英國牛津大學研究顯示，打過兩劑BNT或A疫苗的民眾，所產生的抗體水準較少，不足以引發對抗Omicron病毒的中和抗體。換句話說，已接種兩劑疫苗、或已感染並康復者，仍有感染Omicron病毒的風險。因此，中央日前已宣布全面開放，民眾只要第二劑間隔5個月以上，就能接種第三劑疫苗。

集中檢疫所。 圖／新北市政府衛生局 提供
集中檢疫所。 圖／新北市政府衛生局 提供

為即將迎來的農歷春節，新北衛生局也啟動春節整備專案，返鄉者應確實配合，中央規定14天的居家檢疫措施，留在集中檢疫所、防疫旅館或住所等地方不可外出，如果違反居家檢疫相關規定者，依法最高可開罰100萬元罰鍰。其中7+7居家檢疫方案，除返鄉國人應遵守防疫規定外，同住家人必須打滿2劑疫苗且滿14天，同時務必遵守不可與居檢者共用房間、衛浴、不可同處、共食。

板橋聯醫設篩站。 圖／新北市政府衛生局 提供
板橋聯醫設篩站。 圖／新北市政府衛生局 提供

衛生局提醒，居家檢疫外出時不可搭乘大眾運輸，禁止到人潮擁擠場所，如賣場、百貨公司、夜市、酒店、餐廳、觀光景點等，外出時應全程佩戴口罩、同時落實實聯制，紀錄每日活動。另外，加強版自主健康管理第3天、第7天需自費家用快篩試劑檢測1次，若快篩為陽性，請至各地方衛生單位後續採檢安排及匡列措施。

新店機動疫苗站。 圖／新北市政府衛生局 提供
新店機動疫苗站。 圖／新北市政府衛生局 提供

衛生局說，接種疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式，且疫苗注射後，一般約2週後開始產生保護力。完成疫苗所有劑次接種，才能確保疫苗保護力與持久力，呼籲尚未接種疫苗的民眾，可至「COVID-19公費疫苗預約平台」或新北市合約醫療院所或衛生所預約接種。

落實戴口罩、定時量體溫、使用肥皂勤洗手，減少觸摸眼鼻口，盡量不要到人多擁擠的公共場所，維持社交距離。若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所，齊心配合防疫措施，使疫情對生活的衝擊減到最低，共享美好的春節假期。

新北市政府衛生局 廣告

相關新聞

【今日精摘】數位新冠病毒健康證明 明早開放下載／名歷史學家史景遷去世

•指揮中心宣布「數位新冠病毒健康證明」明天8時起開放國人下載，但外界關心除了出國使用外，國內是否也會要求進入特定場所需使用數位證明。指揮中心指揮官陳時中表示，未來國內規畫在特定場所使用，但目前還沒有要使用，先讓緊急出國者使用。至於明早開放國人下載，流量上有把握，但民眾不需要太著急「有需要再來申請」。

醫檢防疫獎金被吞？ 立委建請修法

「我每天工作超時，但今年到現在都還沒有領到一毛COVID-19的PCR檢驗獎勵金，醫院卻下封口令叫大家不能問！」一名郭姓醫檢師27日戴墨鏡控訴獎金被暗槓。台灣醫事檢驗產業工會秘書長陳韋錡指出，衛福部將獎金預算全數撥給醫院自行分配，反讓各醫院可以從中做手腳，是問題所在。立委陳椒華對此也認為不合理，將建請修法。

【午間快報】林秉樞案 公總IP藏鏡人找到了／竹竹併 林智堅向朱立倫下戰帖

•新竹市長林智堅今天上午出席國立清華大學半導體學院揭牌儀式，被問到朱立倫提2026竹竹苗科技之都，隔空拋3個問題給朱立倫，若不參選「是不是朱立倫，可以公開支持加速修法，來促成竹竹合併升格。」質疑當年國民黨為了讓朱立倫選新北市長，不僅換掉周錫瑋，還延後縣市長選舉，他邀請朱立倫來場公開辯論，雙方清楚說明白，讓國人選擇到底支持竹竹併還是竹竹苗併。...

影／8分鐘陪你一起回顧2021國內大事

2021年即將進入尾聲，這一年全球持續受新冠肺炎疫情壟罩，台灣也在五月中進入緊繃的三級警戒狀態。你我一同見證了許多打破歷...

研究：台灣PM2.5受中國排放影響 最高占70％

根據研究，台灣冬季受境外污染物影響占比約49%；綜整全台測站衍生性PM2.5受中國排放影響約占40%至70%，以華東地區...

無法自由轉換雇主 移工曝慘痛經歷：台灣人換雇主也需被同意？

移工超時工作又沒加班費，想換雇主得先取得黑心雇主的簽字同意，移工團體怒批基本工作權遭剝奪。台灣移工聯盟指出，許多移工面臨惡劣的工作環境，但就業服務法 53 條第四項讓移工無法自由轉換雇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。