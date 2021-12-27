全力備戰春節檢疫 新北嚴查7+7居家檢疫方案

新北防疫大升級，為市民健康把關。 圖／新北市政府衛生局 提供

新變種病毒Omicron在國際肆虐，為即將迎來的農曆春節，新北衛生局也啟動春節整備專案，其中7+7居家檢疫方案，除返鄉國人應遵守防疫規定外，同住家人必須打滿2劑疫苗且滿14天，同時務必遵守不可與居檢者共用房間、衛浴、不可同處、共食。

國際疫情因Omicron，再掀一波確診潮，不少國家緊急關閉夜店、酒吧，甚至取消新年大型慶祝活動。不過據英國牛津大學研究顯示，打過兩劑BNT或A疫苗的民眾，所產生的抗體水準較少，不足以引發對抗Omicron病毒的中和抗體。換句話說，已接種兩劑疫苗、或已感染並康復者，仍有感染Omicron病毒的風險。因此，中央日前已宣布全面開放，民眾只要第二劑間隔5個月以上，就能接種第三劑疫苗。

集中檢疫所。 圖／新北市政府衛生局 提供

為即將迎來的農歷春節，新北衛生局也啟動春節整備專案，返鄉者應確實配合，中央規定14天的居家檢疫措施，留在集中檢疫所、防疫旅館或住所等地方不可外出，如果違反居家檢疫相關規定者，依法最高可開罰100萬元罰鍰。其中7+7居家檢疫方案，除返鄉國人應遵守防疫規定外，同住家人必須打滿2劑疫苗且滿14天，同時務必遵守不可與居檢者共用房間、衛浴、不可同處、共食。

板橋聯醫設篩站。 圖／新北市政府衛生局 提供

衛生局提醒，居家檢疫外出時不可搭乘大眾運輸，禁止到人潮擁擠場所，如賣場、百貨公司、夜市、酒店、餐廳、觀光景點等，外出時應全程佩戴口罩、同時落實實聯制，紀錄每日活動。另外，加強版自主健康管理第3天、第7天需自費家用快篩試劑檢測1次，若快篩為陽性，請至各地方衛生單位後續採檢安排及匡列措施。

新店機動疫苗站。 圖／新北市政府衛生局 提供

衛生局說，接種疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式，且疫苗注射後，一般約2週後開始產生保護力。完成疫苗所有劑次接種，才能確保疫苗保護力與持久力，呼籲尚未接種疫苗的民眾，可至「COVID-19公費疫苗預約平台」或新北市合約醫療院所或衛生所預約接種。

落實戴口罩、定時量體溫、使用肥皂勤洗手，減少觸摸眼鼻口，盡量不要到人多擁擠的公共場所，維持社交距離。若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所，齊心配合防疫措施，使疫情對生活的衝擊減到最低，共享美好的春節假期。

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