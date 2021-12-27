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醫檢防疫獎金被吞？ 立委建請修法

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
一名郭姓醫檢師27日戴墨鏡控訴獎金被吞。（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）
一名郭姓醫檢師27日戴墨鏡控訴獎金被吞。（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）

「我每天工作超時，但今年到現在都還沒有領到一毛COVID-19的PCR檢驗獎勵金，醫院卻下封口令叫大家不能問！」一名郭姓醫檢師27日戴墨鏡控訴獎金被暗槓。台灣醫事檢驗產業工會秘書長陳韋錡指出，衛福部將獎金預算全數撥給醫院自行分配，反讓各醫院可以從中做手腳，是問題所在。立委陳椒華對此也認為不合理，將建請修法。

一線人員拿不到獎金

「我們直接面對病毒，要接觸確診病人的糞便、血液，還要在實驗室長時間進行檢驗，不論從自動系統到手工，整個操作過程都有感染風險。」醫聯工會理事長郭貴瑩指出，醫檢師壓力不輸醫護人員，但許多醫院卻苛扣獎金，還設每月金額上限、或規定「加班費」與「獎勵金」只能二擇一領取，讓醫檢師很受挫。

台灣醫事檢驗產業工會27日在立院召開「醫檢師苦救疫情，醫院拐彎吃獎金？」記者會，會中工會秘書長陳韋錡指出，政府發給各醫院每一檢體3000元的公費中，明文規定要給醫檢師1000元，但訂定辦法模糊，加上經費是撥給醫院自行運用，導致超過一半以上的檢驗師根本拿不到。

立委建議修法

依照衛福部《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》中第四點指出，「核酸檢驗費用中，每件至少應有一千元分配予檢驗相關人員。」然而根據台灣醫事檢驗產業工會10月的調查，發現有近百位醫檢師從今年5月起就沒有領到任何獎金，僅半數有被醫院造冊，但金額也只有從300元到500元不等。

也是醫檢師的國軍高雄總醫院左營分院企業工會理事長劉惠雯表示，獎勵辦法中所謂「檢驗相關人員」定義不清，甚至在今年7月衛福部召開「檢驗獎勵金費用分配原則討論會議」中，還認定「檢驗相關人員」還包含醫院主管、醫師、行政人員等，讓各大醫院有理由挪用。她認為身為一線的醫檢師身處最危險環境，獎勵卻被排在末端。

立委陳椒華指出，台灣防疫成果全民有目共睹，各職類醫療人員功不可沒，其中「醫檢師」更是重要一環，但卻領不到應得獎金，醫療人員勞務應對等、公開、透明，她也收到有二線主管領到比一線工作人員獎金還高的投訴，相關獎勵辦理有必要修正，她將建請修法。

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衛福部 陳椒華

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