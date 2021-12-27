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新北跨年煙火20:22率先全台在漁人碼頭閃耀登場 淡水八里交通攻略看這邊

文 / 新北市政府民政局 提供

漁人碼頭觀海廣場跨年煙火活動會場圖。 圖／新北市政府民政局 提供
漁人碼頭觀海廣場跨年煙火活動會場圖。 圖／新北市政府民政局 提供

新北市政府跨年活動「光耀新北1314就愛你跨河煙火」31日晚上在淡水漁人碼頭熱鬧登場，從日落到月升，新北在地藝文團體接力演出，市長侯友宜將現身帶領市府團隊與民眾，一起觀賞活動壓軸於晚間8時22分開始的煙火施放，110年的最後一天，歡迎大家一起來嗨翻淡水漁人碼頭。為了不讓塞車影響心情，活動當日周邊將實施交管，歡迎利用大眾運輸工具前往。

冬日暖心市集。 圖／新北市政府民政局 提供
冬日暖心市集。 圖／新北市政府民政局 提供

此外，本次煙火施放為高空煙火，可視範圍長達1公里，淡水及八里沿岸都有最佳觀賞點，包含：淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、八里左岸河濱公園、觀海長堤賞鳥區、八里風帆碼頭等都有絕佳視野。活動相關資訊可上新北市政府文化局臉書粉絲團專頁及「光耀新北1314就愛你跨河煙火」網站查詢。

交通資訊

一、 淡水端大眾運輸及交通管制
(一) 大眾運輸
1.搭乘捷運至淡水捷運站轉乘紅26公車。
2.搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站。
3.搭乘紅26線公車至輕軌淡水漁人碼頭站下車。離場時，請請依循現場工作人員引導，於臨時站牌上車。
(二) 交通管制：於16時至23時啟動，重點路口設置義交協助疏導，管制項目如下：
1.不開放車輛進入中正路51巷(公車、救護車及公務用車除外)。腳踏車需牽行，YouBike輕軌漁人碼頭站，於管制時間暫停開放借還車。
2.啟動管制後，車輛引導至漁人碼頭第二出入口進出。
3.港區停車場近滿載後，禁止車輛進入港區(有通行證者除外)。
4.離場車輛請由觀海路漁人碼頭第二出入口出場，離場路線為：觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路。

二、 八里端大眾運輸及交通管制
(一) 大眾運輸：可搭乘捷運至蘆洲站轉乘公車704，或捷運關渡站轉乘公車紅13、紅22至八里。
(二) 交通管制：於18時30分至21時30分啟動，重點路口設置義交協助疏導。

散場分流管制

漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制，請遵循現場工作人員指示依序離場，並留意您與隨行親友、小朋友之安全。搭乘公車離場，請依現場工作人員引導，於臨時站牌依序上車。另當日淡海輕軌及臺北捷運均加開班次，以利全線人潮疏運，歡迎大家多多利用。

防疫措施

一、室內空間：請進場觀眾配合文化局現場防疫指引，活動會場實施實聯制、量體溫、手部消毒、請全程戴口罩。

二、戶外空間：請全程配戴口罩，全活動區域禁止飲食，若有飲食需求，現場設置定點飲食區，進入需實聯制、量體溫、配合手部消毒。

三、活動遊具每10分鐘清消一次，入內請配合實聯制。

新北市政府文化局 廣告

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