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無法自由轉換雇主 移工曝慘痛經歷：台灣人換雇主也需被同意？

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
面對惡劣的勞工環境，移工往往束手無策，因此希望能自由轉換雇主。圖／台灣醒報提供
面對惡劣的勞工環境，移工往往束手無策，因此希望能自由轉換雇主。圖／台灣醒報提供

移工超時工作又沒加班費，想換雇主得先取得黑心雇主的簽字同意，移工團體怒批基本工作權遭剝奪。台灣移工聯盟指出，許多移工面臨惡劣的工作環境，但就業服務法 53 條第四項讓移工無法自由轉換雇主，受不合理對待的多位移工直呼不合理，希望廢除此一規定。但勞動部回應，若希望放寬聘僱期間的更換雇主規定，還需要凝聚社會共識才行。

不合理勞動環境

台灣移工聯盟 26 日在勞動部大門前舉辦記者會，要求廢除就業服務法 53 條第四項、讓移工得以自由轉換雇主，並頂著寒風、在細雨中，他們展示用百名移工製作的版畫、排出「FREEDOM（自由）」字樣的白色大布，到場移工紛紛拉起帽兜堅持表達自身訴求。

一位在養護中心工作的印尼籍移工說，她被雇主要求超時工作，卻無法取得合理的加班費，曾嘗試要對此提出申訴，卻被雇主威脅「申訴是違法的」，她憤而要求終止合約，但雇主堅持不同意轉換雇主，導致她至今無法轉換工作；她也相信有很多遇到類似情況的移工同樣「很害怕」，並質疑「台灣人轉換雇主，難道也需要原雇主簽名同意嗎？」

目前擔任看護的菲律賓移工進一步提到，移工也應該有基本的工作權、也要可以自由轉換雇主，目前就業服務法第 53 條第四項規定，移工不得轉換雇主或工作，除非符合條件且經過主管機關（勞動部）調查，對移工可以說是毫無保障，放任移工遇到不合理對待、卻沒有自由轉換雇主的權利，相當不公平，希望廢除此一規定。

沒有雇主簽字只能等

移民移工服務中心社工督導聶永莉說，移工無法自由轉換雇主最大的困難，在於需要雇主同意、簽字，如果雇主不簽字、完全交給勞動部裁決與調查的話，在疫情前就要約兩個月才能轉出，疫情後更需要四、五個月才能完成，這段期間移工完全沒有收入、工作，只能等待，「家裡斷炊五個月誰能接受？」

她指出，機構向勞動部反應此一問題時，勞動部回應，「他（移工）已經住在你們那裡啦，哪有這麼急」，但移工來台灣不是為了接受機構的收容與幫助，而是為了要改善家中的生計，這五個月都沒有工作、沒有收入，「很多人心理上壓力非常大，因為家裡一直催促說要寄錢回家，但這些移工根本沒辦法！」

對此勞動部回應，聘雇期間原則上禁止移工轉換雇主，但遇例外狀況會同意，且移工在三年期滿時，可以自行選擇新雇主，若聘期中要放寬規定，就涉及修法，因為涉及聘僱安定性，所以還需凝聚社會共識。

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移工 勞動部 加班費

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