北市今起至31日止開放新冠疫苗混打 第二、三劑可任選

為配合中央流行疫情指揮中心公布第三劑（追加劑）與基礎加強劑接種政策，北市衛生局今表示，合約診所從今日起至31日止，將提供單一廠牌「莫德納」疫苗第一、二、三劑疫苗接種，醫院同時開設特別門診，提供AZ、莫德納、BNT及高端四種疫苗，符合接種資格之民眾可運用醫療院所現有掛號方式，進行網路、電話或現場預約接種疫苗。

北市衛生局表示，自今日起指揮中心全面開放已接種第一劑COVID-19疫苗的民眾，可選擇不同廠牌疫苗完成第二劑接種，有混打意願的民眾可以選擇該種疫苗的特別門診完成混打接種。

另外，衛生局也提醒，已經完成二劑接種，且間隔滿5個月的18歲以上民眾，可接種第三劑追加劑，建議優先選擇mRNA疫苗，包含莫德納（半劑量）、BNT（全劑量），或是次單位蛋白質疫苗的高端（全劑量），以獲得充足免疫保護力。

衛生局說，目前規劃診所每周提供單一廠牌疫苗，12月24日至31日提供莫德納疫苗。洗腎及免疫不全及免疫力低下患者 應洽原診治醫院接種第三劑；12歲以上經醫師評估病情穩定的免疫不全及免疫力低下患者，除接種二劑外，應再接種第三劑，以提升完整保護力。

衛生局指出，基礎加強劑接種對象，包括洗腎者、正使用高度免疫抑制藥物者、器官移植患者和幹細胞移植、中度或嚴重先天性免疫不全患者、HIV陽性患者、正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者或其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者，符合資格者應洽原診治醫院諮詢及進行接種服務。

衛生局提到，目前台北車站仍提供COVID-19疫苗接種服務，於12月29日前每日13時至20時，提供莫德納第一、二劑，完成接種者可獲得百元面額禮券，呼籲尚未完成接種第一、二劑民眾應儘速完成接種，接種時須備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡）」及健保卡。

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