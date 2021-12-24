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「新天地教會」今年通過非接觸方式增長近2萬名聖徒

文 / 林啟芬

「新天地耶穌教證據帳幕聖殿」（以下稱「新天地教會」）線上畢業典禮將於2021年12月26日上午11點透過YouTube轉播，届時將分享該教會在受到疫情衝擊、宗教界衰退期間，仍逆勢增長的原因，讓大眾更加認識「新天地教會」的啟示之道。

「錫安基督教宣教中心」線上聖經教育課程本屆畢業生共有近2萬名。 圖／新天地教會提供
「錫安基督教宣教中心」線上聖經教育課程本屆畢業生共有近2萬名。 圖／新天地教會提供

新天地教會疫情中仍大幅增長近2萬人
在新冠疫情流行期間，各教會信徒皆大量流失的常態下，「新天地教會」的聖徒數量仍穩步上升，在今年增長近2萬人，引起宗教界極大的關注。自疫情大流行以來，「新天地教會」一直持續全面推動非接觸式的禮拜和聚會，因此吸引許多民眾加入。

李萬熙總會長將親自主領禮拜
為了邀請大眾一起見證「新天地教會」的增長，「新天地教會」將於12月26日上午11點舉行「錫安基督教宣教中心」112期線上畢業典禮，並透過教會的YouTube官方頻道向全球進行直播。本屆畢業生共有1萬8千838名（國內1萬1千162名，海外7千676名），「新天地教會」李萬熙總會長將於畢業典禮當天親自主領禮拜，「錫安基督教宣教中心」總院長也將致詞並頒發畢業證書、傳道獎和全勤獎，此外還有畢業生發表感言，分享所領受的聖經奧秘。

線上課程近2年共吸引超過3萬人修畢
「錫安基督教宣教中心」是隸屬於「新天地教會」、免費教授聖經全卷的教育機構，畢業生在修畢神學課程後可以根據個人意願選擇加入「新天地教會」。因應疫情，「錫安基督教宣教中心」自2020年全面轉型為線上授課，去年共有1萬8千383人結業。雖然近兩年實體宗教活動因疫情中斷，仍有3萬7千221人於「錫安基督教宣教中心」修畢線上聖經教育課程並加入「新天地教會」。

「新天地教會」表示，「這歸因於『新天地教會』的傳道方式是以聖經話語為主。疫情流行加上YouTube多語言播放的功能，令全球許多民眾對『新天地教會』高水準的聖經教育產生興趣，進而開始學習。」

「新天地教會」線上畢業典禮將於2021年12月26日上午11點透過YouTube轉播。 圖／新天地教會提供
「新天地教會」線上畢業典禮將於2021年12月26日上午11點透過YouTube轉播。 圖／新天地教會提供

想了解「新天地教會」獨特的聖經教育課程嗎? 「新天地教會」2021線上畢業典禮即將於12月26日上午11點透過YouTube官方頻道轉播，邀請您一起見證「新天地教會」在疫情中活躍增長的秘訣。

以下提供 2021 「新天地教會」線上畢業典禮官方 YouTube 轉播連結：https://bit.ly/zh2021grad

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