2021台中購物節開跑以來屢創佳績，登錄消費總金額破291億元全國第一，較去年成長223%，口碑不斷！其中，最受矚目的「千萬好宅壓軸抽」今（21）日在眾人見證下，由台中市長盧秀燕、麗寶樂園渡假區董事長特助林璟顯等人共同抽出，住屏東的陳小姐獲知中獎千萬好宅，直呼「我心跳好快！」盧市長感謝陳小姐遠從屏東至台中消費，證明台中購物節行銷全國，達到拚經濟目標。

「妳知道我是誰嗎？知道我為什麼打給妳嗎？」盧市長call out給住在屏東的陳小姐，陳小姐脫口而出「請問妳是哪一位？」盧市長表明自己身分，並告知她中了千萬好宅，對方直呼「我不相信！」陳小姐驚喜地表示，當時是從屏東到台中找朋友，獲悉台中購物節的消息，所以也下載APP登錄發票，花了2千多元買電子用品，沒想到中了大獎！陳小姐頻頻稱「心跳好快」、「現在是民國幾年？」讓現場笑聲一片。

屏東陳小姐抽中千萬好宅-盧市長-購物節行銷全國最好見證人。 圖／台中市政府提供

盧市長笑稱，感謝陳小姐來台中捧場，證明台中購物節達到行銷全國、促進經濟的目標，全國民眾來台中消費，就會有這樣的好運，她是最好的見證人及最佳代言人之一，「台中歡迎妳！」

盧市長指出，今年購物節從10月10日開跑以來屢創佳績，登錄消費總金額破291億元，振興加碼措施六都聲量第一，活動期間，台中市不僅吸引民眾到台中使用五倍券，還進一步刺激民眾掏出現金加碼消費。據統計，登錄消費總金額其中有53億元來自彰化、南投、新北等民眾來台中消費，外縣市消費累計金額較去年成長逾10倍，另APP累積下載次數也一舉突破109萬次，整整為去年的3倍，以及活動網路聲量逾9.1萬筆，活動成效及振興地方經濟力道有目共睹。

台中購物節千萬好宅得主出爐。 圖／台中市政府提供

經發局表示，台中祭出購物節，吸引民眾帶著中央振興五倍券到台中消費抽現金好禮，創下超過291億元發票登錄消費金額，另根據中央統計至12月6日止，中央振興5倍券已兌換總額為475億元，台中兌領金額約80億元，占全台兌領金額16.8%，成績六都名列前茅；另依今年購物節消費統計數據，291億元累計消費金額，一般消費占比74.2%，足見購物節確實達到照顧民生經濟之效果，對各行各業做到雨露均霑、有效拚經濟。

台中購物節千萬好宅壓軸抽。 圖／台中市政府提供

經發局說明，台中購物節APP 總累積下載量從38.6 萬增加到109 萬人，平均成長速度為1.1 萬人/天，顯示今年度購物節確實吸引民眾目光，並積極參與。根據統計APP女性會員占比52.5%，31-50歲間為購物節的消費主力年齡層，占比約80%，活動APP Android系統評價達4星等，與去年相較提升1星等，於政府部門開發的APP中表現優異。(12/21*17)*經發局

經發局強調，今年購物節較去年消費登錄金額成長223%，累積發票登錄張數來到3,295萬張，成長175%，每人平均消費登錄金額超過3.9萬元，較去年成長56%；另今年購物節特別規劃「地區限定抽」，天天回饋100組5,000元給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等區消費的民眾，限定抽地區消費累計金額較去年平均成長逾258%，有效提振區域經濟。

今日活動現場熱鬧滾滾，除抽出千萬好宅得主，也因登錄金額突破250億元，加碼抽出一組50萬元的現金獎得主。此外，現場還抽出畫家陳向濂老師和簡錦清老師捐贈的兩幅畫作「金色年代~鹽來如此」、「一眸」，以及寶之林廢棄家具再生中心提供的沙發實木歐式貴妃椅、魚躍龍門精緻木雕藝品、沙發組及最大獎全花梨木實木辦公桌。

經發局強調，今年台中購物節雖已畫下圓滿句點，但振興的腳步不會停歇，接下來台中市還有許多活動，包含十大伴手禮、耶誕節、跨年、中台灣燈會等，期盼吸引人氣、帶動金流，持續振興經濟、幫助產業復甦。

盧市長抽出台中購物節千萬好宅得主。 圖／台中市政府提供

今日抽獎儀式，包含盧市長、經發局長張峯源、文化局長陳佳君、觀旅局長韓育琪、都發局長黃文彬、農業局長蔡精強、地方稅務局長沈政安、環保局主任秘書江明山、工策會總幹事黃于珊等人出席外，市議員冉齡軒、劉士州、麗寶樂園渡假區董事長特助林璟顯、畫家陳向濂教授、簡錦清老師、臺中市糕餅公會召集人紀旭東也共襄盛舉。